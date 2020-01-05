Ekonomi Yerli otoya küresel ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otoya küresel ilgi

Yerli otomobilin Türkiye kadar dünyada da ilgi gördüğüne değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerli otomobil tüm dünyada ilgi gördü” dedi. Tarihi bir sürece tanıklık ediğini belirten Bakan Varank, “Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurtdışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye’nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini destekleme devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Varank’a, Türkiye’nin Otomobili’nin mermerden yapılan tablosu hediye edildi.

CANLANMA GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

  • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya katılan Bakan Varank, Türkiye’nin kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdinde olduklarını söyledi. Bakan Varank, 2019 yılı Eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerini açıkladıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Hedeflere, yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabi bu süreçte başarı için, sizlerin desteği ve işbirliği oldukça önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Bir diğer vizyoner politikamız da yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu. Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ’lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla fikrim var, ama sermayem yok diyenlere buyurun size sermaye diyoruz” diye konuştu.

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