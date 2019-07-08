Ekonomi Yerli teknoloji vitrine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli teknoloji vitrine çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek etkinlik açılışında, “Birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz, gücümüzü, enerjimizi odaklı şekilde yönlendirdiğimiz, operatörlerimizin maddi manevi verdiği destek sürdüğü sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile “Yerli” ve “Milli” imkanlarla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmaları tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

5G ÇAĞINA İLK ADIM

NFVI Sanallaştırma Platformu’nun tanıtıldığı etkinlikte ayrıca “5G Çekirdek Şebeke”ye bağlı olarak çalışan “IMS” şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları Türkiye’de ilk defa gerçekleştirildi. Programda, 5G haberleşme iletimini sağlayacak “5G Anahtarlayıcılar” ve ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağlayacak “5G Element Yönetim Sistemi”nin yeni versiyonları da tanıtıldı.

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki yenilikler getirecek bu teknolojide liderlik yarışına giren her ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen vizyoner yönetici ve firmaları ile “üretici ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak adına önemli adımlar atıyor.

OSTİM önderliğinde 130’dan fazla firma ile kurulan HTK altındaki 16 firma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile bugüne kadar benzeri görülmemiş bir geliştirme projesi başlattı.

Bankacılık sektörü Moody’s’i yalanlıyor
EKONOMİ
Bankacılık sektörü Moody’s’i yalanlıyor
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.