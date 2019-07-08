Yerli teknoloji vitrine çıktı

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile “Yerli” ve “Milli” imkanlarla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmaları tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

5G ÇAĞINA İLK ADIM

NFVI Sanallaştırma Platformu’nun tanıtıldığı etkinlikte ayrıca “5G Çekirdek Şebeke”ye bağlı olarak çalışan “IMS” şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları Türkiye’de ilk defa gerçekleştirildi. Programda, 5G haberleşme iletimini sağlayacak “5G Anahtarlayıcılar” ve ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağlayacak “5G Element Yönetim Sistemi”nin yeni versiyonları da tanıtıldı.

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki yenilikler getirecek bu teknolojide liderlik yarışına giren her ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen vizyoner yönetici ve firmaları ile “üretici ve geliştirici ülke” konumuna ulaşmak adına önemli adımlar atıyor.

OSTİM önderliğinde 130’dan fazla firma ile kurulan HTK altındaki 16 firma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile bugüne kadar benzeri görülmemiş bir geliştirme projesi başlattı.