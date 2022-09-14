Yerli tohumun verimi yüzde 50 daha fazla

Konya’da Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında ekilen ürünler hasat edildi. Yudum ile Tohum Derneği’nin geçen yıl başlattığı proje kapsamında, Konya Yağlıbayat köyü, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama sahalarında deneme ekimleri yapıldı. Hasat sonucu, geliştirilen milli ve yerli tohumun yabancı tohumlara göre yüzde 50 daha fazla verimli olduğu tespit edildi.

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK VERİLDİ

Yerli Ayçiçeği Tohumu Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında geçen yıl Trakyalı ve bu yıl da Konyalı çiftçilerin dahil edildiği, 300’e yakın çiftçinin katılımı ile bir çiftçi ağı kuruldu. Ağda yer alan 70 çiftçiye bu yılın mart ayında tohum desteği verildi. Tohum desteğinde kadınlara, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine öncelik sağlandı. Ayrıca çiftçilere proje süresince yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği verildi.

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Musa Kaya

YERLİ TOHUM TESCİLLENECEK

Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, projeyle ülkemizde ayçiçeği tohumunun geliştirilmesini, verim ve kalite yönünden yüksek kaliteli yerli çeşitler elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Kaya, “Verimliliği kanıtlanan yerli tohumlar tescillenerek yerli üretimimize kazandırılacak. Ülke ekonomimize ve çiftçilerimize katkı sağlayacak projelerimizde sektör lideri Yudum’un yanımızda olması bizler için çok değerli” dedi. Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh ise projenin, Türkiye’de yüksek verimli yerli tohum geliştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması noktasında dönüm noktası olacağını söyledi. Balazadeh, “Gelecek yıl projeyi Adana Çukurova’ya taşıma planımız var. Sonraki senelerde de Türkiye’nin diğer bölgelerine taşıyor olacağız” şeklinde konuştu.

Houmer Balazadeh

10 yıldır yağlık ayçiçeği ekimi yapan çiftçi Fahrettin Akay, proje kapsamında 10 çeşit yerli ve milli tohum ile ekim yaptığını söyledi. Akay, “Daha önce kullandığımız yabancı tohum ile arasında yüzde 50’ye yakın bir verim artışı olduğunu gördük. Üretim arttı diye fiyat düşük açıklanır ve çiftçi para kazanamazsa gelecek sene üretim yine düşer” dedi.

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