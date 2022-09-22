Yerli üretim ısıtıcılar yoğun talep görüyor

KOSGEB kredileriyle kamp malzemelerini yerlileştiren firmalara özellikle Almanya, Hollanda ve Balkan ülkelerinden mantar soba siparişlerinde talep patlaması yaşanıyor. Eflatun Demirci ve Tuncay Şentürk isimli iki girişimci daha önce yurt dışından ithal edilen pek çok ürünü ülkemizde üreterek yıllık 10 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerken Avrupa’ya da ihracat yapmaya başladı. Aydınlatma, ısınma ve pişirme ürün gruplarında 30 yıllık üretici geçmişe sahip olduklarını anlatan Orcamp Başkanı Eflatun Demirci, “Ocak, barbekü, lamba, ısıtıcı gibi pek çok ürün bizim portföyümüzde var. Pandemide bu ürünlere kampçıların da ciddi talep gösterdiğini görünce, yerli imkanlarla ürettirmeye karar verdik” dedi.

Yerli imkanlarla üretilen ısıtıcı.

ASKERLERİN YEMEĞİNİ DE TÜRKLER ISITACAK

Aralarında portatif ocak, tencere seti, termos, gaz kartuşu, kamp kıyafetlerinin de yer aldığı yüzlerce ürün grubunu yerli imkanlarla üreten Orcamp, özellikle Avrupa’ya önemli satış gerçekleştirmeye başladı. 65 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Demirci, “Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukraynalılar bizden dağdaki askerlerinin yemeğini ısıtmak için mikro ocak sipariş etmeye başladı. Ukrayna’dan gelen talebi karşılamak için yoğun bir tempo içerisine girdik. Çok kısa süre içerisinde bu ürünleri Ukrayna askerlerine ulaştırılmasını sağlayacağız” diye konuştu.