Ekonomi Yerli üretim logosu yürürlükte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Yerli üretim' logosu yürürlükte

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etiket, tarife ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logolarının bulunmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi IHA
Yerli logo yürürlükte.
Yerli logo yürürlükte.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, etiket, tarife ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logolarının bulunmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunan Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“18/9/2018 tarih ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde değişikliğe gidilerek etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere; Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ve üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret hususları eklenmiştir.

Bakanlığımız tarafından tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte ‘yerli üretim’ logosu hazırlanmıştır.
Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinde ‘yerli üretim’ logosunun kullanılması zorunlu olup, Logonun tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmesi ve Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda ‘yerli üretim’ logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekmektedir.
Tüketicilerimizin yapacakları alışverişlerde aşağıda şekli verilen ve bu topraklarda üretilen yerli üretim logolu ürünlere dikkat etmeleri gerekmektedir.
Yerli üretim Logosu ile ilgili detaylı bilgiye Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr adresli sitesinden ulaşılabilmektedir.”

Volvo İran'dan çekildiğini açıkladı
EKONOMİ
Volvo İran'dan çekildiğini açıkladı

Dolarda büyük düşüş
EKONOMİ
Dolarda büyük düşüş

28 Ekim'de sona eriyor: Uzatılması bekleniyor
EKONOMİ
28 Ekim'de sona eriyor: Uzatılması bekleniyor

Dev proje hayata geçti

Dev proje hayata geçti

Hacı ve umrecilerin seyahatlerini kolaylaştıracak.
'Yaptırım uygulamayın'

'Yaptırım uygulamayın'

Ruhani, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Trump'a çağrı yaptı.
Fırtına geliyor

Fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege için uyardı.
Sıra Fırat'ın doğusunda

Sıra Fırat'ın doğusunda

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert mesajlar verdi.
'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

'İnsanlığın ortak vicdanının sesiyiz'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

AK Parti ile MHP yerel seçim ittifakını görüştü.
BM ödül verdi

BM ödül verdi

Sağlık Bakanlığına başarı ödülü Erdoğan'a takdim edildi.
Ayaküstü görüştüler

Ayaküstü görüştüler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Trump ile görüştü.

Kendini rezil etti

Kendini rezil etti

Trump'ın kendini övdüğü sözler devlet başkanlarını kahkahaya boğdu.
'BM'de reform yapalım'

'BM'de reform yapalım'

BM Genel Sekreteri, dünya liderlerine Erdoğan'ın çağrısını yineledi.
'Din adamları da evlenebilmeli'

'Din adamları da evlenebilmeli'

​Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarından dolayı özür diledi.
Randevu atışması:Sevimli bir adam

Randevu atışması:Sevimli bir adam

BM Genel Kurulu başlamışken, 'görüşmem' restleşmesi sürüyor.
500 milyar dolarlık rezerv

500 milyar dolarlık rezerv

Yatırımcılar fabrikalarının temelini atacak.
Ekmektekioyun sürüyor

Ekmektekioyun sürüyor

​1 ay geçmeden peş peşe zam yapmaya başladılar.
Aşırı sağ yükseliyor

Aşırı sağ yükseliyor

​İtalya'da ırkçı saldırılar üst düzeye ulaştı.
Yenidenpatlama yaşanacak

Yenidenpatlama yaşanacak

Konut sektörüne ilişkin çarpıcı açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.