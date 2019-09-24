Yerli ve milli uçan araba ‘Tusi’ TEKNOFEST’te büyük ilgi gördü

Bu sene ikinci kez düzenlenen ve binlerce teknoloji severi buluşturan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), birbirinden ilgi çekici teknolojik araçları bir araya getirdi. 17 - 22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen fuarın bu yılki katılımcıları arasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ise uçan arabası ile dikkatleri üzerine çekti. Roket, uçan araba ve Savaşan İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile fuara katılan mühendisler, fuar boyunca gelen ziyaretçilere araçlar hakkında bilgi verdi.

“TÜM ÇALIŞMALARA İLHAM KAYNAĞI OLACAĞINA İNANIYORUZ”

‘Uçan araba benim çocukluk hayalimdi’ diyen İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Gelişime açık olan Türk mühendislerinin bir icadı olan ‘TUSİ’, uzaktan kumanda ve merkezi sürüş özelliğine sahip. Hem karada hem de havada giden tek kişilik bir araç. Yakın zamanda çift ve dört kişilik olarak da tasarlanacak. Sivil ve askeri havacılık, sağlık veya kargo taşımacılığında kullanılmasını hedeflediğimiz uçan arabamızın, bu alandaki tüm çalışmalara ilham kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.

“PROJE ÜRETEN HERKESE DESTEĞİMİZ SONSUZ”

Mütevelli heyeti olarak, Teknoloji Transfer Ofisi’ni (TTO) her zaman desteklediklerini de belirten Abdülkadir Gayretli, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Öğrencilerimiz ve mühendislerimiz çok güzel işler başarıyor. Üstelik bunu sadece mühendislik bölümlerimizde değil, üniversitemizde bulunan birçok bölümde gerçekleştiriyorlar. Aldığımız patentler de bunun bir karşılığı. TEKNOFEST’e üç farklı araç ile katılmak bizim için çok gurur vericiydi. Güzel projeler tasarlayan veya üreten herkese desteğimiz sonsuz. Fuar boyunca yorulmadan araçlar hakkında bilgi veren, yarışmalara katılan ve bu araçları tasarlayan herkesi tebrik ediyorum.”

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YENİ MODEL ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Aracın özellikleri hakkında bilgi veren İGÜ TTO’dan Mühendis Furkan Yılmaz ise, “Uçan araba projemizde hem karada hem havada bir yolcuyu güvenle seyahat ettirebileceğiz. Aracımız üç tekerlekli yapısı ve bir adet önden çekişli elektrikli motoru sayesinde yerde uzun bir menzil sağlayabiliyor. Ayrıca 6 adet bağımsız fırçasız motoru sayesinde de havada belli bir menzile sahip. Türkiye ve Avrupa Havacılık Genel Müdürlüklerinden uçuş izni alarak aracın yeni model çalışmaları ile uçuşu sağlayacağız” dedi.

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