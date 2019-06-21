Ekonomi Yerli ve milli ürünler teşvik edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ve milli ürünler teşvik edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda yerli ve milli ürünlerin kullanılması için teşvik edici tedbirlerin alınmasına yönelik girişimlerimiz devam edecek." dedi.

Haber Merkezi AA
ULAK projesi.
ULAK projesi.

Demir, ULAK Haberleşme AŞ tarafından Bilkent Hotel'de düzenlenen "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" konulu basın toplantısında, ULAK Projesi'nin önemine değindi.

ULAK'ın kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hususunda iş birliğine hazır olduklarını aktaran Demir, "Biz dünyanın en iyisi olmak için çalışmak gerektiğine inanıyoruz. Kamu bilgi işlem projelerinde yıllık yaklaşık 1 milyar dolar harcandığı gibi bir gerçek var. Veri merkezleri dahil bilişim altyapılarımızda yerli ve milli ürünlerin kullanılması için teşvik edici tedbirlerin alınmasına yönelik girişimlerimiz devam edecek. Bu konu ticari olmaktan öte ülkenin önemli bir güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar Projesi'nde sona doğru

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı da toplantıda, ASELSAN ile yaptıkları "İlk 5G Veri Aktarım Demosu" ve geliştirilen diğer projelere ilişkin bilgi verdi.

ULAK'ın 4.5G için hazır durumda bulunduğunu belirterek, milli ve yerli şebeke yönetim alt yapısı olan Milat Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi'nin artık kullanımda olduğunu vurgulayan Balcı, 5G ve ötesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına değindi.

Balcı, ÇINAR Projesi'ni 2021 yılının mart ayına kadar operatörlere hizmet verilebilecek şekilde kullanıma sunmayı planladıklarını aktardı.

Toplantının ardından ULAK Haberleşme AŞ ile Türksat AŞ arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

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