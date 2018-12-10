Ekonomi Yerli yazılım 20 ülkede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuveyt Türk geliştirdi: ​Yerli yazılım 20 ülkede

Yerli yazılım 20 ülkede

Kuveyt Türk, bünyesinde geliştirdiği milli yazılım BOA'yı ihraç ederek 20 ülkede 60'dan fazla bankada kullanılmasını sağlayacak. Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, "Üç yılın sonunda 120 milyon TL'lik yazılım ihracatı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Yeni Şafak
Kuveyt Türk tarafından geliştirilen yerli yazılımlar 20 ülkede kullanılıyor.
Kuveyt Türk tarafından geliştirilen yerli yazılımlar 20 ülkede kullanılıyor.

Türk şirketlerinin geliştirdiği yerli yazılım, sektördeki teknolojiyi geliştirdiği gibi onlarca ülkeye edilen ihracatla önemli bir gelir sağlıyor. Kuveyt Türk’ün geliştirdiği milli bankacılık yazılımı BOA Bankacılık Platformu, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkede kullanılacak. Banka, kendi bünyesinde geliştirdiği milli yazılımı ihraç ederek 20 ülkede 60'dan fazla bankada kullanılmasını sağlayacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ PROJESİ

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Türkiye'de bankacılık sektörünün ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kurduklarını belirterek, iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka olduklarını anımsattı.

Ar-Ge merkezinde geliştirdikleri projeleri ve ürünleri, yüzde 100 Kuveyt Türk sermayesiyle, üç yıl önce kurdukları Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ adlı teknoloji firması aracılığıyla geliştirip satışa sunduklarını bildiren Gündebahar, "80'in üzerinde mühendis kadrosuna sahip Architecht firmamızla finans, mobil ve güvenlik teknolojileri alanında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Architecht, kısa bir süre içerisinde öncü ürünler geliştirmesinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü büyük projelerle bir teknoloji ihracatçısına dönüştü. Bugüne kadar Ar-Ge merkezlerimizde üretilen bankacılık projelerinin ticarileştirilmesiyle birlikte, yurt içi ve yurt dışında milyon dolarlar seviyesinde satış yapıldı" dedi.

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar

BOA 60 bankada kullanılacak

Architecht'in son büyük anlaşmasını, Ar-Ge merkezlerinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve bankacılık süreçlerinin iyileştirilmesinde yeni bir dönem başlatan BOA Bankacılık Platformu üzerinden gerçekleştirdiğini kaydeden Gündebahar, "Architecht, Kuveyt merkezli olup Mısır'da yazılım geliştirme merkezi bulunan ve bankacılık sistemleri satan yazılım firması ITS ile anlaştı. Şube otomasyon sisteminden mobil şubeye, ATM'den operasyon merkezine kadar tüm işlemlerin teknolojisi ihraç edildi. Aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkede bulunan 60’dan fazla bankada, Kuveyt Türk’ün geliştirmiş olduğu teknolojiler kullanılacak. Sistemlerin kullanımına proje bitiminde başlanacak ve birkaç yıl içinde tüm ülkelerde yaygınlaştırılacak. Üç yılın sonunda yaklaşık 120 milyon TL'lik yazılım ihracatı gerçekleştirmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Hedef İthalatı azaltmak

Şekerpınar Bankacılık ve Yaşam Üssü ile Konya’da yer alan Ar-Ge merkezlerinde hayata geçirdikleri ürün ve projelerin yurt içinde de tercih edildiğini vurgulayan Gündebahar, şunları kaydetti:

“Vakıf Katılım Bankası ile kurulum çalışmaları devam eden Posta Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası, milli yazılımımız olan BOA Bankacılık Platformu’nu tercih etti. 2017’de Turkcell Finansman’a, 2018’de ise Posta Katılım Bankası’na gerçekleştirdiğimiz satışlarla finansal yazılım ithalatının azaltılmasına ve dövizin yurt dışına çıkışının önlenmesine katkıda bulunduk. Beyin göçünü engellemek ve milli entelektüel sermayemizi ülke içinde korumak adına doktoralı personel istihdamı sağlıyoruz. Öğretim üyeleri de Ar-Ge merkezlerimizde geliştirilen projelerde yer alabiliyor.”

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