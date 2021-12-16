Yeşil binalara 3.15 milyar dolarlık kredi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen RE360 toplantısında önemli mesajlar verdi. Tüm dünya ticaretinin sürdürülebilir yeşil ekonomi üzerinden gitmeye başladığına işaret eden Kurum, bu kapsamda Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 3 milyar 150 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Finansmanla, ülkemizin iklim değişikliği mücadelesinde, enerji, tarım, ulaşım, inşaat, çevre ve şehircilik ve akıllı şehir teknolojileri olsun bu şartlardaki yatırımlara uzun vadeli finansman desteklerini veriyor olacağız. Sektörümüze de çağrımız bu tarz projeleri bir an önce geliştirmenizdir. Yenilikçi yatırımları hızlandırarak, küresel rekabette önemli bir konum elde edebiliriz.”

GECEKONDULAŞMAYA İZİN YOK

Yeşil dönüşüm yaklaşımının istihdama da olumlu katkı yapacağına işaret eden Bakan Kurum, “Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkânı sağlayacağımızı öngörüyoruz.

Teknik becerilere sahip kişilere ihtiyaç artacak. İnşaatta, dijital temelli yeni uzmanlık alanları, atık müşavirliği gibi yeni iş kolları ortaya çıkacak” diye konuştu. Yapı stokuna da değinen Bakan Kurum, yeri seçimi doğru yapılmamış hiçbir yatırıma müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, “Estetik ve silueti bozan yapılara, şehrin kimliği ve kalitesini bozan yanlış uygulamalara asla tahammülümüz yok, mani olacağız” uyarısı yaptı.

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