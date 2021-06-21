Ekonomi Yeşil enerjiye İlk sertifika
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil enerjiye İlk sertifika

Yenilenebilir enerjideki kurulu güç her geçen gün artarken, yeşil sertifika projesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) kapsamında ilk yeşil enerji sertifikalandırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “YEK-G için ilk organize piyasa seans günü 21 Haziran Pazartesi olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yeşil enerjiye İlk sertifika
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Türkiye yenilenebilir enerji atılımında tarihi bir güne adım atıyor. En uzun gündüzün yaşanacağı 21 Haziran’da yaz gün dönümü yeşil enerji için dönecek. Türkiye’nin dünyaya örnek olacak yeşil sertifika projesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) kapsamında ilk yeşil enerji sertifikalandırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede yenilenebilir enerjinin hem tüketici hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım attıklarını belirterek, “Amacımız yenilenebilir enerjide destekler, teşvikler ve teknoloji gelişimine bağlı maliyet avantajının daha geniş kesimler tarafından değerlendirilmesi” dedi.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

GELECEĞİN ENERJİSİ BURADA

Yenilenebilir enerjinin geleceğin enerjisi olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Yenilenebilir enerjiyi kaynak ve teknoloji bazında geliştirmek için YEKA’ları başlattık. Bugün yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz yüzde 50’ler seviyesine geldi. Yani elektriğimizin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz” dedi. Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerjiye büyük bir rağbet olduğunu anlatan Dönmez, şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji piyasasındaki bu hareketliliği ve katılım düzeyini artırmak istiyoruz. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) de yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması için hayata geçireceğimiz yeni bir uygulama olacak. Piyasamızın ilk sertifikalı ürünü olan YEK-G için ilk organize piyasa seans günü 21 Haziran Pazartesi olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak.”

TÜKETİCİYE TAKİP İMKANI

Bu sistemle birlikte yenilenebilir enerji sertifikalarının kurumsal ve bireysel tüketiciler için ulaşılabilir hale geleceğini söyleyen Dönmez, şöyle konuştu: “YEK-G, EPİAŞ bünyesinde, yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla blok zincir teknolojisiyle geliştirildi. Sistemle katılımcılara şeffaf ve güvenilir bir ortam sunacağız. Sistem üzerinden üretilecek her 1 MWh’lık YEK-G Belgesine blok zincir teknolojisi kullanılarak eşsiz bir kod atanacak”

YENİLENEBİLİR BİLİNCİNİ ARTIRMASI HEDEFLENİYOR

YEK-G Sistemi ile elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının bütün aşamalarda belgelenmesinin yanı sıra yenilenebilir enerji kullanma bilincinin artırılması ve desteklenmesi hedefleniyor. Bunun yanında, tüketicinin satın aldığı enerjinin kaynağında tercih hakkının olması ve bilgilendirilmesi, firmaların sürdürülebilirlik raporlarında elektrik enerjisi tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarının belgelenmesi de sağlanacak. Tüketici firmaların enerji tüketimlerini söz konusu sistem aracılığıyla sertifikalandırarak, bir anlamda, “çevreye karşı duyarlılıklarını” belgelemiş olacak. Katılımın gönüllülük esasına dayandığı YEK-G Sistemi ve Piyasası’nda yıl sonuna kadar piyasa katılımcılarından piyasa katılım ücreti alınmayacak.

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