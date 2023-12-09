Yeşil sanayiye 450 milyon dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" lansman toplantısında dönüşümün detaylarını paylaştı. Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla Dünya Bankası finansman desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade etti.

AB TİCARETİNDE DÖNÜŞÜM ŞART

Kacır, Avrupa Birliği’yle olan ticari ilişkileirn devamı için yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Avrupa 2030 yılı itibarıyla en az yüzde 55 azaltma taahhüdünde bulunarak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını hayata geçirdi. Bu düzenlemelerden en fazla etkilenecek ülkelerden biri de ihracatının yaklaşık yüzde 42'sini AB ile gerçekleştiren ülkemiz" şeklinde konuştu.

DÜNYA BANKASI’NDAN 300 MİLYON $ KAYNAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" ile finansman kaynaklarına erişimini de hızlandıracaklarının altını çizdi. Dünya Bankası’yla 300 milyon dolar finansman anlaşması yaptıklarını dile getirerek Kacır, "Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümüne destek olacağız. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip projeyi, Bakanlığımız koordinasyonunda KOSGEB ve TÜBİTAK

eliyle yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.

250 MİLYON DOLAR KOBİ’YE AYRILDI

Kacır, KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla KOBİ'lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm planlarını gerçekleştirmeleri konusunda yanlarında olacaklarını, bu doğrultuda bugün itibarıyla KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı'nı yürürlüğe aldıklarını dile getirerek, programla KOBİ'lerin kendi bünyelerinde güneş enerji sistemlerinin kurulması için 14 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını belirtti.

OSB’LERİN İSTİHDAMI 2,5 MİLYON

OSB’lerin verilerini de paylaşan Kacır, son 21 yılda sayılarını 192’den 353’e, istihdam düzeyini 415 binden 2,5 milyonun üzerine yükselttikleri organize sanayi bölgelerinin lokomotif rol üstlendiğini kaydetti. Bakan Kacır, geçen dönemde Dünya Bankası ortaklığında Yeşil OSB Projesini hayata geçirdiklerini, organize sanayi bölgelerindeki yeşil dönüşüm altyapı yatırımlarına 300 milyon dolarlık bir kaynak sağladıklarını ifade etti.







