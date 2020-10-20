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Ekonomi Yeşil sertifika piyasası 2021de devrede olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil sertifika piyasası 2021'de devrede olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi, Kurul onayından geçti. YEK-G sistemi ve piyasasının gelecek yıl devreye alınması planlanıyor. EPDK Başkanı Yılmaz "Avrupa standartlarına uyumlu YEK-G belgeleri, ihracatçılarımıza, AB'nin ithal ettiği ürünlere karbon salımlarına göre uygulayacağı vergiden muaf olmak veya bu vergilerin etkisini en aza indirmek için çözüm sunacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Milli yeşil sertifika sistemine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi.
Milli yeşil sertifika sistemine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi.

EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çalışmalarına bu yıl itibarıyla başlanan milli yeşil sertifika sistemine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi.

AB standardına uyumlu bir yeşil sertifika sistemi geliştirmek amacıyla uluslararası örnekler incelenerek yapılan çalışmalar sonucu, YEK-G sistemi ve piyasasının Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından işletilmesi için taslak mevzuat görüşe açıldı ve YEK-G yönetmeliği Kurul onayından geçti.

EPİAŞ işletecek

Bu kapsamda, EPİAŞ'ın işleteceği YEK-G sistemi ve piyasasında, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği sertifikayla garanti edilecek.

  • Tasarlanan sistemle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik sertifikalandırılacak. EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

Binalara 'yeşil sertifika' geliyor
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Binalara 'yeşil sertifika' geliyor

EPİAŞ'ın kuracağı piyasanın arz tarafında lisans sahibi yenilenebilir enerji santralleri yer alırken, talep tarafında elektrik tedarikçileri olacak. Elektrik tedarikçileri YEK-G sertifikalarını organize piyasadan veya ikili anlaşmalar yoluyla alabilecek, fakat ikili anlaşmaları EPİAŞ'a bildirme yükümlülüğü olacak.

Böylece, üretilen her megavatsaatlik yenilenebilir enerjinin mükerrer belgelendirilmesinin önüne geçilecek.

Tedarikçiler YEK-G belgelerini nihai tüketicilere kendi iletişim kanalları veya faturalar üzerinden ifşa ederek, sunduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayabilecek.

  • YEK-G sistemi ve piyasasının Haziran 2021'de devreye alınması planlanırken, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar için yeni bir ürün ve gelir kalemi oluşturulacak.

Enerjide yeşil tarife dönemi
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Enerjide yeşil tarife dönemi

İhracatçılar için maliyet avantajı sağlayacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi uygulamasına ilişkin sürecin AB kamuoyunda görüşüldüğünü anımsatarak, AB'nin ithal ettiği ürünleri karbon salımlarına bağlı olarak fazladan vergilendirmeye tabi tutabileceğini anlattı.

Bu kapsamda, tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığının belgelenmesinin önem kazanacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa standartlarına uyumlu olarak üretilecek YEK-G belgeleri, ihracatçılarımıza, AB'nin ithal ettiği ürünlere karbon salımlarına göre uygulayacağı vergiden muaf olmak veya bu vergilerin etkisini en aza indirmek için bir çözüm sunabilecek. Özellikle AB'ye ihracat gerçekleştiren ve yüksek miktarda elektrik tüketimi olan firmalarımız ve sanayicimiz için bu belgeler belirleyici olacak. Bu belgelerle, ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar için ilave bir gelir kalemi oluşacak ve bu alana yatırım yapanlar daha fazla kazanacak."

Öte yandan Yılmaz, yeşil elektrik kullanmak isteyen her tüketicinin de tedarikçiler vasıtasıyla yeşil enerji kullandığını YEK-G belgesiyle kanıtlayabileceğini sözlerine ekledi.

Güneş enerjisiyle şarj oluyor ve mobil uygulamayla kapısı açılıyor: Elektrikli mini araç yollara çıkacak
FOTOĞRAF 19
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Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de ekosistemi artan araç paylaşım platformlarına fark yaratabilecek bir yenisi de İzmir merkezli bir teknoloji şirketi tarafından eklendi.
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Şirketin hali hazırda geliştirdiği elektrikli mini araç, yine şirketin genç beyinleri tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP ile birleştirildi.
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Yatırımcıların da ilgisini çeken ZOOP'un Türkiye'de başlayan yolculuğunun başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanılması amaçlanıyor.
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Saatte 70 kilometre hıza çıkabilen araçlarda, lityum iyon bataryalarla yol alıyor. Evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarda şarj edilebilen araçlar, tepesine bulunan panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor.
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Üzerindeki ışıklarla kullanıcısına mesaj veren mini elektrikli araçlarda, yeşil ışık 'kiralanabilir', mavi ışık 'kullanımda', kırmızı ışık ise 'şarjı yetersiz' anlamı taşıyor.
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Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı ise internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı uygulamayla açılıyor. Araç içinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden çalışan araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor. Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin de bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun.
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Firmanın yönetim kurulu başkanı Kerem Odabaşı, ZOOP'un en basit tabiriyle bir araç paylaşım platformu ve paylaşım teknolojisi olduğunu dile getirdi.
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ZOOP'un özellikle kısa mesafe ulaşım için geliştirilmiş bir çözüm olduğunu dile getiren Odabaşı, şöyle konuştu: Mobilite ve paylaşım teknoloji platformu ZOOP kullanıcılarına sunduğu özel yolculuk deneyimiyle kısa mesafe ulaşım pazarına yepyeni bir soluk getirecek. ZOOP mini araçlarımız özellikle şehir içi kullanımına çok uygun. Cep telefonu aplikasyonu üzerinden kendiniz kiralayabiliyorsunuz. Bu kiralama modelenin örneği var. Ancak bu boyutlardaki mini araçlarla sunulan servis ve kullanıcı deneyiminin Türkiye'de ve dünyada da örneği yok.
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Mikro-mobilitenin dünyada çok hızlı geliştiğini aktaran Odabaşı, bu sistemin olumlu katkıların yanında bazı kullanım sınırlarının olduğunu ifade etti.
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Özellikle şehir içi trafik riskinin olduğu durumlarda sıkıntıların yaşandığına değinen Odabaşı, ZOOP gibi hibrit çözümle mikro-mobiliteyle otomobil arasında bir çözüm sunmuş oluyoruz. Güvenlik, konfor, boyut ve ekonomiklik gibi öne çıkan kriterlerde ZOOP mikro-mobilite ve otomobil paylaşımının bir arada sunamadığı çok özgün özelliklere sahip. ZOOP olarak ismimizi mini-mobiliteyle eşleştirmek istiyoruz. Mikro-mobilite dünyada çok kısa sürede milyar dolarlık şirketleri oluşturdu. Biz de Avrupa'dan başlayarak büyümeyi ZOOP araçlarıyla yapabileceğimizi düşünüyoruz diye konuştu.
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Türk mühendisler tarafından tasarlanan ZOOP teknoloji altyapısının 5 araçla test sürüşlerinin devam ettiğini belirten Odabaşı, şunları söyledi: Bunun ticarileştirme aşamasından önce bir pilot çalışmamız olacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydık. Maslak bölgesinde başlattığımız bir uygulamamız var. Aynı zamanda İzmir'de de böyle bir başlangıç için hazırlıklarımız var. Amacımız burada kullanıcı deneyimini görmek, gelir modelini oturtmak ve teknolojiyi stratejik paydaşlarımıza sunmak. Yatırımcılarla sıcak bir görüşme içindeyiz. Pilot çalışmanın çıktılarını onlarla paylaşacağız. Global vizyonumuzun örtüştüğü yatırımcı ile bu alandaki ilk güçlü marka olmak istiyoruz.
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Odabaşı, toplu taşıma araçlarınının ulaşımın atar damarları olduğunu, ZOOP'un ise kılcal damarları teşkil edeceğini vurguladı.
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ZOOP'un kullanım alanlarını sıkışık kentsel alanlar, kent içi ve banliyö ulaşım merkezlerine gidip gelme, şehir içi paket dağıtımı, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, turizm ve ana kullanım alanları olarak sıralayan Odabaşı, pilot çalışmalarda kullanıcı deneyimlerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını sözlerini ekledi.
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Güneş enerjisiyle şarj oluyor ve mobil uygulamayla kapısı açılıyor: Elektrikli mini araç yollara çıkacak
İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin elektrikli mini araçları, aynı firma tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla yollara çıktı.


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