Ekonomi Yetkisi olmayana para kaptırmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yetkisi olmayana para kaptırmayın

Yetkisiz fatura ödeme noktaları son dönemde artmaya başladı. Vatandaşın cebine göz diken dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntem mevcut ödeme noktasını devralmak olarak dikkat çekiyor. BDDK, bu tuzağa düşmemek için vatandaşlara, “Ödeme yapmadan önce internet sitemizden yetki kontrolü yapın” çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dönemde yetkisiz fatura ödeme noktalarında yaptıkları fatura ödemeleri nedeniyle birçok tüketici mağdur oldu. Elektrik su ve doğal gaz gibi faturalar bir nevi korsan ödeme noktaları olarak tanımlanan yetkisiz fatura ödeme noktalarına yatırılmaya başlandı. Vatandaşı fatura tahsilatı yaparak dolandıranlar bir de abonelerden ek işlem ücreti talep edip haksız kazançı katladı. Son mağduriyet hatırlanacağı üzere Pendik'te yaşanmıştı. İstanbul, Pendik’de fatura ödeme merkezine ödeme yapan vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşamış ve kendilerine verilen makbuzların sahte olduğunu anlamışlardı.

YILLARDIR ORADA OLMASI YANILTMASIN

  • Dolandırıcılar farklı farklı yöntemler de kullanıyor. Vatandaşın ayağının alıştığı ve yıllardır bilinen ödeme noktaları bu iş için biçilmiş kaftan olarak dikkat çekiyor. Tıpkı Pendik'te yaşanan son mağduriyette olduğu gibi. Ödeme noktası 2-3 yıldır aynı noktada işlem yapıyor. Tek fark ise son dönemde el değiştirmesi. Vatandaş el değiştirdiği bilgisine sahip olmadığı için bir önceki ay ve daha önceki ay ödediği faturalarda sorun yaşamadığı ödeme noktasına gidip faturalarını ödüyor. Ama bu kez fatura paraları BDDK'dan yetkisi olmayan sahtekarlara veriliyor.

BDDK UYARDI

Mağduriyetlerin artmasıyla birlikte BDDK vatandaşı uyaran bilgilendirme metni yayınladı. Vatandaşın ilk yapması gereken konu BDDK'nın internet sayfasında yayımlanan yetkili kuruluş listelerinde ve söz konusu yetkili kuruluşların kendi internet sayfalarında yayımlanan temsilci listelerinde yer alıp almadığının kontrol edilmesi olarak özetlendi. Ödeme noktasının ismiyle yapılan taramada halihazırda o ödeme noktasının yetkisinin devam edip etmediği öğrenilebiliyor.

LOGOLAR DA ÖNEMLİ

BDDK tarafından yapılan açıklamalarda: “İş yerlerinin dış cephesinde; BDDK logosunun, ödeme kuruluşunun logosunun, 10 haneli temsilci kodunun ve kare kodun yer verildiği etiketlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Bizim yetkilendirme yaptığımıza dair yazı görülmeli ve 'yetkili temsilci sertifikasının' asılıp asılmadığı kontrol edilmeli” ifadelerine yer verildi.

  • SAHTE OLANI HEMEN ŞİKAYET EDİN
  • BDDK, sahte ödeme noktası olduğu tespit edilen yerler için ise vatandaşlardan ihbar veya şikayette bulunulmasına azami dikkat ve özen gösterilmesini istedi. Açıklamada, “Alınması gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösterilmesi veya faaliyet gösterdiği izlenimi yaratılması adli suç olarak tanımlanmış olup, bu yönde hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlilerinin bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, kurulca yetkilendirilmiş ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışındaki kişi ve kuruluşlarca fatura ödemelerine aracılık edilmesi mümkün bulunmamaktadır” denildi.

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