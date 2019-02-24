Ekonomi YHTye yatırım dopingi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı: YHT'ye yatırım dopingi

YHT'ye yatırım dopingi

TCDD'nin 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine ayrıldı. Ankara-Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek.
Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yaklaşık yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, TCDD'ye 3,9 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demiryolu projelerine 3,1 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 495,5 milyon lira olmak üzere demiryolu ulaştırmasına bu yıl toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek.

Yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine 2019'da yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak. Bir başka ifadeyle TCDD'nin yatırım ödeneğinin yüzde 56’sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

Söz konusu projeler içinde en fazla ödenek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için ayrıldı. Türkiye'nin devam eden en önemli hızlı tren projelerinden Ankara-Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Proje tutarı 21,4 milyar lira olan Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı için de bu yıl 353 milyon 989 bin lira ödenek ayrıldı.

Yerköy-Kayseri YHT hattı ile Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu projeleri için ödeneğin yer aldığı yatırım programında, 106 yüksek hızlı tren seti projesi için ayrılan kaynak ise 377,8 milyon lirayı buluyor.

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YHT ilk kez Avrupa Yakası'na geçti
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YHT ilk kez Avrupa Yakası'na geçti

Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
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Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı.
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İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi.
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Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı.
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İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIR'la buraya getirdik dedi.
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Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu.
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Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu.
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Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
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Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek
İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.
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İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
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2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi.
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Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu.
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Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.
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İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir.
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Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir.
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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir.
Title
Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir.
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İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.
Title
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.
Title
Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez
Title
İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.)
Title
b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Title
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Title
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.

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