YHT'ye yatırım dopingi

Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün, 2019 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ödeneklerinin yaklaşık yüzde 56'sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

2019 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, TCDD'ye 3,9 milyar lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek diğer demiryolu projelerine 3,1 milyar lira, TCDD Taşımacılık AŞ'ye 495,5 milyon lira olmak üzere demiryolu ulaştırmasına bu yıl toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapılması öngörülüyor.

Bu yıl TCDD'ye ayrılan yatırım bütçesinin önemli bir bölümü yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine gidecek.

Yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine 2019'da yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırım yapılacak. Bir başka ifadeyle TCDD'nin yatırım ödeneğinin yüzde 56’sı yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

Söz konusu projeler içinde en fazla ödenek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için ayrıldı. Türkiye'nin devam eden en önemli hızlı tren projelerinden Ankara-Sivas YHT hattına, bu yıl 1 milyar 30 milyon lira yatırım yapılması öngörülüyor.

Proje tutarı 21,4 milyar lira olan Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı için de bu yıl 353 milyon 989 bin lira ödenek ayrıldı.

Yerköy-Kayseri YHT hattı ile Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı demiryolu projeleri için ödeneğin yer aldığı yatırım programında, 106 yüksek hızlı tren seti projesi için ayrılan kaynak ise 377,8 milyon lirayı buluyor.

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EKONOMİ YHT ilk kez Avrupa Yakası'na geçti

FOTOĞRAF 8 Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı. İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIR'la buraya getirdik dedi. Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu. Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu. Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.

