Ekonomi Yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YHT ile kaç yolcu taşınıyor? İşte YHT ile taşınan yolcu sayısı

Yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenler (YHT) ile bugüne kadar 44,3 milyon kişi yolculuk yaptı. Bu yılın 11 ayında yaklaşık 7,4 milyon kişinin taşındığı YHT'lerle yıl sonunda 8 milyon rakamına ulaşılması bekleniyor.

AA
YHT'lerle geçen yıl 7,2 milyon yolcu taşındı.
YHT'lerle geçen yıl 7,2 milyon yolcu taşındı.

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul seferleri başladı.

Bugüne kadar bin 213 kilometre YHT hattı işletmeye alındı. Bin 870 kilometre YHT ve bin 290 kilometre hızlı demir yolunun inşası sürüyor. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında YHT hattı yapım çalışmaları devam ediyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT'lerle geçen yıl 7,2 milyon yolcu taşındı. Bu yılın aralık ayına kadar 7,4 milyon yolcunun taşındığı YHT'lerde yıl sonunda 8 milyon yolcu rakamına ulaşılması hedefleniyor. Bugüne kadar YHT'lerde 44,3 milyon yolcu taşındı.

Kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 52 YHT seferi yapılıyor.

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