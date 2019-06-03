Yıl sonuna kadar 27 yeni İş Kulübü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “İş arayan vatandaşlarımıza daha etkin danışmanlık hizmeti sunmak gayesiyle 34 ilde 40 birimde uyguladığımız İş Kulüpleri’mizin sayısını bu yıl sonu itibariyle 67’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Selçuk, İş Kulüpleri’nin kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş madde bağımlıları, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yöntem ve motivasyon desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı programı olduğunu belirtti.
ÜLKE GENELİNE YAYILACAK
- Halen 34 ilde 40 İş Kulübü ile iş arayanlara destek verdiklerini ifade eden Selçuk “Bu yıl açmayı planladığımız 30 İş Kulübünün 3 tanesini faaliyete geçirdik, yıl sonuna kadar ise 27 İş Kulübü daha açmayı planlıyor ve 2020 sonuna kadar Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İş Kulüplerinde, iş arayanlara iş arama motivasyonu kazandırıyor, çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrini kişilerde oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.