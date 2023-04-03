Yılda 3 bin megavat RES kurulabilir

Yakaladığı ivme ile Avrupa'nın 6’ncı büyük rüzgar enerjisi pazarı haline gelen Türkiye, bu potansiyeli değerlendirip 3’üncü sıraya yükselebilir. Türkiye'de hem karada hem de denizde toplam 150 bin megavattan fazla rüzgar enerjisi potansiyeli olduğu hesaplanıyor. Günümüzde yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 11'i rüzgardan karşılanıyor. Dönemsel olarak rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 25’e kadar yükseliyor. 2022 yılını rüzgar sektörü açısından ümit veren gelişmelerle tamamlayan Türkiye, rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 6’ncı sıraya yükseldi.