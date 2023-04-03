Yılda 3 bin megavat RES kurulabilir

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Yakaladığı ivme ile Avrupa'nın 6’ncı büyük rüzgar enerjisi pazarı haline gelen Türkiye, bu potansiyeli değerlendirip 3’üncü sıraya yükselebilir. Türkiye'de hem karada hem de denizde toplam 150 bin megavattan fazla rüzgar enerjisi potansiyeli olduğu hesaplanıyor. Günümüzde yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 11'i rüzgardan karşılanıyor. Dönemsel olarak rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 25’e kadar yükseliyor. 2022 yılını rüzgar sektörü açısından ümit veren gelişmelerle tamamlayan Türkiye, rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 6’ncı sıraya yükseldi.
DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM ALTYAPISI
Rüzgar enerjisinde, kurulu gücün yılda ortalama 3 bin megavat artış gösterebileceği potansiyel bulunuyor. Bu artış ivmesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye yakın dönemde Avrupa’da ilk 3’e girebilir. Türkiye’nin potansiyelinin artmasındaki en önemli faktörlerden birisi de rüzgar enerjisi teknolojisinde yaşanan hızlı ilerleme. Hâlihazırda Türkiye, rüzgar santrallerinde kullanılan kanatlardan kulelere, jeneratörlerden dişli kutularına kadar binlerce parçayı dünya standartlarında üretip, uluslararası piyasadaki üreticilere sevk etme kabiliyetine sahip. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerjide ve rüzgar enerjisinde kurulu gücün artırılmasını hedefleyen güçlü bir kamu iradesi de bulunuyor.