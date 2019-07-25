Ekonomi 555 milyar lira çöpe gitti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılda 555 milyar lira israf ediyoruz

555 milyar lira çöpe gitti

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın hazırladığı rapor Türkiye’de israfın ne derecelere geldiğini ortaya koydu. Rapora göre günde 6 milyon ekmek çöpe giderken, toplamda 555 milyar liralık kaynak israf ediliyor. Sadece musluklardan damlayan suyun ortaya çıkardığı israf tutarı ise 11 milyar lirayı buluyor.

Haber Merkezi IHA
Gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktar 26 milyon ton.
Gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktar 26 milyon ton.

Türkiye, bir yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. Türkiye’de 214 milyar liralık gıda israfının yapılıyor, günde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor. En büyük israflardan bir enerjide yapılıyor.

100 TL'DE 35 TL TASARRUF MÜMKÜN

Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edildi. Aslında sadece konutlarda israf önlense bu oldukça büyük bir tasarruf anlamına gelecek.

555 MİLYAR LİRA İSRAF

Rapor, Türkiye milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf ettiğine dikkat çekerken bunun 2018 yılı verilerine göre 555 milyar liraya ulaştığını ortaya koyuyor.

Raporda, gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı kaybolduğu veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde olduğu vurgulandı.

MUSLUKTAN 11 MİLYAR LİRA DAMLIYOR

Damlayarak akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına sebep oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin TL civarında seyrediyor. Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 11 milyar TL olarak ortaya çıkıyor.

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