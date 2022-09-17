Yılda 800 ton ferrobor üretilecek

Türkiye'nin ilk ferrobor üretim merkezi olacak Balıkesir'deki tesisin temeli, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından atılacak. Son yıllardaki bor yatırımlarıyla dikkati çeken Bandırma'da yükselecek tesis, bölgedeki istihdama da katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıl deneme üretimine geçecek tesiste 100 kişilik istihdam sağlanacak. Tesisle Türkiye'nin nitelikli çelik ihtiyacına ait ve yüzde 100 ithal edilen ferrobor üretimiyle cari açığa da büyük bir katkı sağlanacak. Tesis hayata geçtiğinde yılda 800 tonluk ferrobor üretimi hedeflendi.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Üretilen ferrobor, başta demir-çelik sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılacak. Ferroborun en dikkat çekici kullanım alanı ise güçlü mıknatısların üretimi. Sanayi tipi mıknatısların üretiminde harç vazifesi gören ferrobor, otomotiv, tıp, ev aletleri gibi birçok alanda da kullanılıyor.

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Bor karbür için son viraja girildi

Yine Bandırma'da yapımı devam eden bor karbür tesisinde de son viraja girildi. Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet gücüyle savunma sanayinde çimento vazifesi gören, zırh yapımında da kullanılıyor. Yılda bin ton bor karbür üretimi yapacak tesisin yıl sonunda deneme üretimine başlaması planlanıyor.