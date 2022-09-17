Ekonomi Yılda 800 ton ferrobor üretilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılda 800 ton ferrobor üretilecek

Maden ihracatında katma değerli üretim ve ihracat için yoğun mesai harcayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu alandaki en önemli adımını borla atıyor. Ham haliyle ihraç edilen bor madeninin, son yıllarda yarı mamul ve mamul üretimi için Eti Maden öncülüğünde çalışma başlatıldı. İnşaatında sona gelinen bor karbür tesisi ve lityum karbonat tesislerinin yanında önemli bir adım da ferrobor üretiminde atılıyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yılda 800 ton ferrobor üretilecek
İlk tesisin temeli bugün atılıyor

Türkiye'nin ilk ferrobor üretim merkezi olacak Balıkesir'deki tesisin temeli, bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından atılacak. Son yıllardaki bor yatırımlarıyla dikkati çeken Bandırma'da yükselecek tesis, bölgedeki istihdama da katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıl deneme üretimine geçecek tesiste 100 kişilik istihdam sağlanacak. Tesisle Türkiye'nin nitelikli çelik ihtiyacına ait ve yüzde 100 ithal edilen ferrobor üretimiyle cari açığa da büyük bir katkı sağlanacak. Tesis hayata geçtiğinde yılda 800 tonluk ferrobor üretimi hedeflendi.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Üretilen ferrobor, başta demir-çelik sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılacak. Ferroborun en dikkat çekici kullanım alanı ise güçlü mıknatısların üretimi. Sanayi tipi mıknatısların üretiminde harç vazifesi gören ferrobor, otomotiv, tıp, ev aletleri gibi birçok alanda da kullanılıyor.

Bor karbür için son viraja girildi

  • Yine Bandırma'da yapımı devam eden bor karbür tesisinde de son viraja girildi. Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet gücüyle savunma sanayinde çimento vazifesi gören, zırh yapımında da kullanılıyor. Yılda bin ton bor karbür üretimi yapacak tesisin yıl sonunda deneme üretimine başlaması planlanıyor.

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