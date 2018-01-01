Yılda 9 bin lira cepte kalacak

Yeni yılda düşük Bağ-Kur primi aylık 700,18 lira. Primini düzenli ödeyenler yüzde 5 indirimden yararlanarak Bağ-Kur için 598,70 lira ödeyecek. Aylık avantaj ise 101 lira civarında olacak. Yani esnafın cebinde yıllık bin 212 lira kalacak.

Aylık 5 bin 251 lira ödeme yapanlarsa indirimle 4 bin 490 lira ödeme yapacak. Böylece yılda 9 bin lira 132 lira cepte kalacak.

Tarım Bağ-Kur priminde de 538,33 lira düzenli ödemeyle 498,70 lira olacak.

DÜRÜST MÜKELLEFE VERGİDE İNDİRİM VAR

Maliye, getirdiği vergi afları nedeniyle, 'Borcunu ödemeyenlere neden af getiriliyor da, vergisini düzenli ödeyene hiçbir avantaj sağlamıyor' haklı serzenişlere kulak verdi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi uygulaması getirildi.

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Buna göre, ilk vergi indirimi 2017 yılına ilişkin 2018 yılı Mart ve Nisan aylarında verilecek olan yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile yapılacak. Ancak yararlanmak için 2015 yılından bu yana düzenli beyannamelerin verilmiş olması ve ödemelerin de yapılmış olmasına bakılacak.Vergi indirimi sadece, gelir ve kurumlar vergisi için geçerli olup; KDV, damga vergisi, MTV, ÖTV gibi vergilerde vergi indirimi söz konusu olmayacak.

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OYNAT 02:46 2018'de hayatımız değişecek Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...



