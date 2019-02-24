Yılın ilk hasadı çağlalar 100 liradan alıcı buluyor

Datça genelinde geçen yıl yaklaşık bin ton çağla üretimi gerçekleşirken, bu yıl hasadın geçen yılın yarısı kadar olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’nin birçok kesiminde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Datça’nın Palamutbükü Mahallesi’nde badem ağaçları çağla vermeye başladı. Bir yandan çiçek açan badem ağaçları ilçede görsel şölen oluştururken, diğer yandan hava sıcaklığının son günlerde 20 dereceye kadar yaklaştığı Palamutbükü’nde ise ağaçlar çağla vermeye başladı.

Datça genelinde geçen yıl yaklaşık bin ton çağla üretimi gerçekleşirken, bu yıl hasadın geçen yılın yarısı kadar olacağı tahmin ediliyor. Hava şartlarının sert geçmesinden dolayı verimin düşük olduğunu belirten üreticiler, fiyatların yüksek olmasını beklediklerini dile getirdiler.

Yaklaşık bir ay hasadın devam ettiğini belirten badem üreticisi Şencan Çuhadar, “Kötü hava şartlarından dolayı mahsulümüz az. Yukarıdaki köylerde ürün yok ama Palamutbükü civarında üreticimizin yüzünü güldürecek kadar ürün var. Ürünlerimizi satmaya başladık. Geçen hafta kilosunu 100 liradan dört kilo çağla sattık. Geçen sene bin ton gibi ürün satıldı. Bu yıl geçen senenin dörtte biri kadar olur. Bu yıl hava şartları çok kötüydü, güneş pek olmadı. Yağmur, fırtına, lodos oldukça etkiledi. Dolu da vurdu” dedi.

Türkiye’nin en lezzetli bademinin Datça’da yetiştiğini belirten Hasan İrfan Şafak ise, “Çiçek zamanında çok yağmur yağdı. O çiçeklerin döllenmesini engelledi. Mahsul olmadığına göre fiyatların da yüksek olması lazım ki üreticiyi kurtarsın” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Sivas Belediyesi, John Ronald Reuel Tolkien'in kitabından Peter Jackson'ın sinemaya aktardığı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı karakter 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerin benzerini Paşabahçe Yamaç Evleri projesiyle hayata geçirdi. Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda ilk etapta 7 ev inşa edildi. Büyük ilgi gören evlerin sayısı etaplar halinde 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte bölgede mini bir 'Hobbit Köyü' kuruldu. Hobbit Köyü içerisinde yer alan 24 evin iç dekorasyonlarının tamamlanmasıyla evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo dahil 1 artı 1 olarak inşa edilen apart otel hizmeti veren evlere meraklılar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu rezervasyonları dolu olan 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler bol bol fotoğraf çektiriyor. Evlerinin işletmeciliğini yapan Ramazan İlbaşı, özellikle yeni bölümün yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İlbaşı, Turizm açısından Sivas'a güzel bir hizmet oldu. Belediyemiz turizme güzel bir katkı sağladı. Mimari ve konaklama açısından hem yaz hem de kış turizmine uygun bir yer. Şu anda evlerimizin iç dekorasyonları bitti, müşterilerimizi ağırlıyoruz. İçleri bir ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Taleplerimiz şu anda üst düzeyde. Özellikle yurt dışından arayanlar çok fazla. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok olumlu. Nevşehir, Kayseri, Tokat, Malatya gibi yakın illerden çok fazla rağbet görüyoruz. Yurt dışından Hollanda, Almanya gibi ülkelerden de çok fazla arayan ve gelen var ifadelerini kullandı. 'Hobbit Köyü'nü gezmeye gelenler de çok beğendiklerini ve mutlaka içinde kalmak istediklerini söyledi. 'Hobbit Köyü' Sivas'ta hizmete açıldı Sivas'taki 'Hobbit Köyü'ne büyük ilgi Sivas Belediyesi'nce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen 'Hobbit Köyü' misafirlerini ağırlamaya başladı.



FOTOĞRAF 7 Önceleri inşaat işçiliği yapan Sadık Sağlam, 30 yaşındayken Adapazarı'nda Trabzonlu Sabri Uzun ile tanıştı. İlk başlarda hobi olarak bağlama çalmayı öğrenmek için Sabri Uzun'un yanına giden Sağlam daha sonra ustasının yanında saz ve bağlama yapmaya başladı. Ustasından öğrendiği saz ve bağlama yapımına önceleri kendisine yapmak için başlayan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bu işi meslek edindi. Saz ve bağlama yapımının zahmetli ve emek isteyen bir uğraş olduğunu ifade eden Sadık Sağlam bu işi severek yaptığı için zahmetine katlandığını söyledi. Kaliteli bir sazın ağacının yaklaşık 6 yıl kuruması için bekletilmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam Kaliteli bir saz 1 aydan önce çıkmaz, 5-6 sene de kuruması bekletildikten sonra hazır hale gelir. Ağacı ne kadar bekletirsen saz o kadar güzel olur açıklamasında bulundu. En iyi saz ve bağlamanın dut ağacından yapıldığının altını çizen Sadık Sağlam, 6 yıl bekledikten sonra ağacın kabasını oyuyoruz. Daha sonra sonra tuzlu suya atarak 1 buçuk ay bekletiyoruz. Böylece ağaç acı suyunu atmış oluyor, yani ağaç tuzlu suda fırınlanmış oluyor. Ardından tekrar yavaş yavaş kabasını alıyoruz dedi. Oyma sazları genellikle dut ağacından yaptığını söyleyen Sağlam, Bunun yanında ardıç, maun gibi ağaçlar da kullanılıyor. Burada saz öğrenmek isteyen öğrencilere de yardımcı oluyorum, bazıları da geliyor sazın yapımında kaba işçiliğinde yardımcı oluyor ince işçiliğini ben yapıyorum. şeklinde konuştu. Yaptığı saz ve bağlamaların 300 liradan başladığını söyleyen Sadık Sağlam, iyi bir sazın 2 bin liraya mal olduğunu belirtti. Saz ustası: İyi bir saz için 6 yıl beklemek gerekiyor Saz ustası: İyi bir saz için 6 yıl beklemek gerekiyor 6 yıl bekledikten sonra 2 bin TL'ye satılıyor Bursa'da 35 yıl önce hobi olarak başladığı bağlama tutkusunu mesleğe çeviren 65 yaşındaki Sadık Sağlam, 35 yıldır enstrüman yapım işiyle uğraşıyor. Özellikle saz üzerinde ustalaşan Sağlam, kütük halinde kesilen dut ağaçlarını ince ince işleyerek 1 ayda saz haline getiriyor. Kesilen ağaçların aşığa ulaşmasının sabır gerektirdiğini belirten Sağlam “Yeni bir sazın işçiliği 1 ay sürüyor, ancak güzel bir sazın 6 yıl beklemesi gerekiyor" dedi.

