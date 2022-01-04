​Yıllık enflasyon %36

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 yükseldi. TÜFE, Aralık 2021’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

ZAMLAR TETİKLEDİ

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2021’de, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.

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Aralık 2021’de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0,13 ile eğitim oldu. Bu grubu, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme izledi. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyasında görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Aralık 2020’ye göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

GAZ DAĞITIMI YÜZDE 117 YÜKSELDİ

Yİ-ÜFE, Aralık 2021’de bir önceki aya kıyasla yüzde 19,08, Aralık 2020’ye göre yüzde 79,89, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,86 yükseldi. Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 62,84, imalatta yüzde 77,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 117,14, su temininde yüzde 33,99 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 92,13, dayanıklı tüketim malında yüzde 46,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 54,23, enerjide yüzde 112,76, sermaye malında yüzde 51,17 artış dikkati çekti.

ENFLASYON EN FAZLA KARS BÖLGESİNDE ARTTI

Türkiye’de, Aralık 2021’de yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 42,64 ile “Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan” olarak belirlendi. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 16,43 ile “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya” bölgesinde oldu. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 23,2 ile “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda Kars bölgesini yüzde 42,08 ile “Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane” ve yüzde 41,97 ile “Samsun, Tokat, Çorum, Amasya” bölgeleri izledi. Aralık 2020’ye göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 32,75 ile “İstanbul” bölgesinde hesaplandı.

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ARTIŞTA KAĞIT BİRİNCİ

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2021 döneminde en fazla fiyat artışı yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,47 ile karnabaharda görüldü. Geçen ay, yazım ve çizim kağıtlarındaki fiyat artışını yüzde 59 ile patlıcan, yüzde 49,76 ile salatalık izledi. En fazla fiyat düşüşü ise geçen ay yüzde 29,47 ile karnabaharda oldu. Bu ürünü, yüzde 16,32 ile portakal, yüzde 10,27 ile kıvırcık takip etti.