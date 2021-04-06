​Yıllık enflasyon yüzde 16’yı aştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19 olurken, üretici fiyatlarında yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 8,21 artış gösterdi. Daha önce açıklanan mart ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 1,09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21’e çıkacağı hesaplanmıştı.

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SANAYİNİN 4 DALI YÜKSELİŞTE

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,26, imalatta yüzde 33,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,55, su temininde yüzde 27,3 artış olarak gerçekleşti. Bu gruplarda aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,87, imalatta yüzde 4,33, su temininde yüzde 0,42 artış görüldü.

ULAŞTIRMA %24,85 ARTTI

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 23,64 ile ev eşyası, yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Mart 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 8,01 ile haberleşme olarak belirlendi.

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