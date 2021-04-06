Ekonomi Yıllık enflasyon yüzde 16yı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yıllık enflasyon yüzde 16’yı aştı

Yıllık enflasyon yüzde 16’yı aştı

Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,08 artış gösterirken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatları aylık ve yıllık bazda beklentinin altında kalırken, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma alanında görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yıllık enflasyon yüzde 16’yı aştı
Fotoğraf: Arşiv

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19 olurken, üretici fiyatlarında yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 8,21 artış gösterdi. Daha önce açıklanan mart ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 1,09 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21’e çıkacağı hesaplanmıştı.

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SANAYİNİN 4 DALI YÜKSELİŞTE

  • Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,26, imalatta yüzde 33,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,55, su temininde yüzde 27,3 artış olarak gerçekleşti. Bu gruplarda aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,87, imalatta yüzde 4,33, su temininde yüzde 0,42 artış görüldü.

ULAŞTIRMA %24,85 ARTTI

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 23,64 ile ev eşyası, yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Mart 2020’ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 8,01 ile haberleşme olarak belirlendi.

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KARNABAHAR ARTIŞTA KABAK DÜŞÜŞTE LİDER

  • Mart ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda yaşanırken, bu ürünü yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi. En çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,52 ile tıraş malzemeleri, yüzde 7,71 ile limon, yüzde 7,20 ile domates yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti.
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