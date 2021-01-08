Ekonomi Yöresel bir ürün daha tescillendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yomra elması tescillendi

Yöresel bir ürün daha tescillendi

Trabzon’un Yomra ilçesinin ismiyle özdeşleşen Yomra elması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Haber Merkezi İHA
Yomra elması tescillendi
Yomra elması tescillendi

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Elması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan’dan teslim alırken, Yomra elmasının hem Trabzon hemde Türkiye genelinde bir marka olması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Türkiye'den bir ürün daha coğrafi işaret aldı: Tekirdağ'a özgü
EKONOMİ
Türkiye'den bir ürün daha coğrafi işaret aldı: Tekirdağ'a özgü

Coğrafi işaret tescilini aldı

Bıyık, "İlçemize ismini veren, ilçemiz dışında yetişmeyen bu önemli yöresel ürünün coğrafi ürün tescilinin bulunmaması bizim için eksiklikti. Akçaabat’ın köftesi, Vakfıkebir’in ekmeği, Tonya’nın terayağı tescilli iken Yomra elmasının da tescilli olması gerekiyordu. Bunun için harekete geçtik. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yaptık. Uzun süren uğraşlarımız sonucu coğrafi işaret tescilini almış bulunuyoruz" dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerde amblem zorunluluğu
EKONOMİ
Coğrafi işaretli ürünlerde amblem zorunluluğu

2 bin adet elma fidesi dikildi

Yomra elmasının yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Bıyık, "İlçemiz ismini bu elmadan almış ama Yomra’da bu elmayı bulmak çok kolay değil. Adeta nesli tükenmek üzereydi diyebiliriz. Bu önemli meyveyi yetiştirmek için ilk etapta bir fidanlık oluşturduk. Burada 2 bin adet elma fidesi diktik ve bunları Yomra elması ile aş yaptık. Şimdi yetişmelerini bekliyoruz. Belli bir seviyeye geldiklerinde halkımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Rafta yöresel ürün artacak
EKONOMİ
Rafta yöresel ürün artacak

Yomra dışında yetişmiyor

Yomra elması toplanıp kenara koyulduğunda kış boyu rahatlıkla muhafaza edilebilen ve durdukça içindeki çekirdekleri eriyerek çekirdeksiz hale gelen bir meyve. Ayrıca sağlık yönünden önemli faydaları olduğu laboratuvar çalışmaları ile kanıtlanan Yomra elması Yomra dışında yetişmiyor.

Kırsal kalkınmanın anahtarı coğrafi işaretli ürün
EKONOMİ
Kırsal kalkınmanın anahtarı coğrafi işaretli ürün
Abone Ol Google News
Norveçin kasabasından esinlendi

Norveç'in kasabasından esinlendi

​Köyüne aynısını kurdu çocukları sevindirdi.
Yasak öncesi son hamsiler

Yasak öncesi son hamsiler

Balıkçılar avlanma sınırlamasından memnun: Kilosu 20 TL.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Muz cumhuriyeti değiliz

Antalya'da aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.