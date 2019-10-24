Ekonomi YÖREX Antalyaya 81 il birden katıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YÖREX Antalya'ya 81 il birden katıldı

Antalya'da düzenlenen 10. Yöresel Ürünler Fuarı, 81 ilden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı ile 647 kurum ve firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Türkiye'nin vitrini olan YÖREX'te tescilli 454 yerel ürün sergilendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı.

Antalya Ticaret Borsası'nca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. Fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı, 24 bin kişinin ziyaret ettiği YÖREX'in bugün 81 ilin tamamını kapsayan, ziyaretçi sayısı 200 bini geçen dev bir ulusal organizasyona dönüştüğünü söyledi.

10 yıl önce sadece 40 ilin katıldığı fuara bügün 81 ilin tamamı katılıyor.

2 BİN 500 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN VAR

YÖREX’in yöresel ürünlerin markalaşması, ticarileşmesi ve korunması açısından sağladığı katkılarla hükümetin bölgesel kalkınma politikalarına destek verdiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin verimli toprakları, tarımsal ürün çeşitliliği ve kendine özgü iklim yapısı sayesinde, zengin bir yöresel ürün potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Bakan Varank, “Bugün itibariyle 454 tescilli ürünümüz var. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı özenli ve yoğun çalışmalar sayesinde tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz bulunmuyor. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. İşlemleri halen devam eden 429 başvurunun yanı sıra; yaptığımız ilk değerlendirmelere göre 2 bin 500 civarında potansiyel coğrafi işaretimizin olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN VİTRİNİ

YÖREX'in artık Türkiye'nin vitrini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, burada ülkenin tüm renklerinin bir araya geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, odalarımız ve borsalarımız tescil ettirdi. Onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 150'yi geçti" şeklinde konuştu.

EKONOMİK ÇÖZÜM ANADOLU'DA

  • Hisarcıklıoğlu, bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce bu toprağın insanlarının bilmesi gerektiğini, aksi takdirde ürünlerin dış pazarda anlam ifade etmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün zenginliğine sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız" ifadelerini kullandı.

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