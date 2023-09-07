Yuan son 16 yılın dibini gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz" dedi. Şimşek, "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok" ifadelerini kullandı.