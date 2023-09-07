Yuan son 16 yılın dibini gördü

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Çin iç piyasasındaki yuan, ülke ekonomisine ve finansal piyasalara yönelik karamsarlığın artmasıyla birlikte dolar karşısında 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ülkenin para birimi yüzde 0,2 kayıplar dolar başına 7,3294’e gerilerken Çin dışı piyasada da benzer büyüklükte bir düşüş yaşandı.
Yuandaki zayıflama, Çin Merkez Bankası’nın Perşembe günü günlük referans oranını art arda 54’üncü günde de beklenenden güçlü bir seviyede belirlenmesine rağmen yaşandı.
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2 saat önce