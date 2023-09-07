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Ekonomi

Yuan son 16 yılın dibini gördü

Çin iç piyasasında kullanılan onshore yuan değeri, dolar karşısında yüzde 0,2 değer kaybederek 2007'den beri en düşük seviyesine geriledi.

15:20 . 7/09/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çin iç piyasasındaki yuan, ülke ekonomisine ve finansal piyasalara yönelik karamsarlığın artmasıyla birlikte dolar karşısında 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.


Ülkenin para birimi yüzde 0,2 kayıplar dolar başına 7,3294’e gerilerken Çin dışı piyasada da benzer büyüklükte bir düşüş yaşandı.

Yuandaki zayıflama, Çin Merkez Bankası’nın Perşembe günü günlük referans oranını art arda 54’üncü günde de beklenenden güçlü bir seviyede belirlenmesine rağmen yaşandı.






#Yuan
#Çin
#Çin Merkez Bankası
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