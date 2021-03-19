Ekonomi Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz

Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz

Merkez Bankası’nın dünkü 200 baz puanlık artışla yüzde 19’a çıkardığı faizle Türkiye, dünyanın en yüksek yedinci politika faizine sahip ülkesi oldu. İran ve Haiti’den de daha kötü duruma düşen Türkiye, G20 ülkeleri arasında da Arjantin’in ardından en yüksek ikinci politika faizine sahip ülkesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Merkez Bankası’nın dünkü 200 baz puanlık artışla yüzde 19’a çıkardığı faizle Türkiye, dünyanın en yüksek yedinci politika faizine sahip ülkesi konumuna düştü. Geri kalmış üçüncü dünya ülkelerinin yer aldığı listede İran ve Haiti’den de daha kötü duruma düşen Türkiye, G20 ülkeleri arasında da Arjantin’in ardından en yüksek ikinci politika faizine sahip ülkesi oldu.

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51 ÜLKEDE FAİZ YÜZDE 1’İN ALTINDA

  • ‘Faiz liginin’ üst sıralarında durum böyleyken dünyanın 51 ülkesinde politika faizi yüzde 1’in altında. Bunların 19’unu Euro Bölgesi ülkeleri oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası yüzde 0, ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 0-0.25 aralığında faiz uyguluyor. Bazı ülkeler ise negatif faiz politikası uyguluyor. Japonya’da politika faizi yüzde -0.1, Danimarka’da yüzde -0.6, İsviçre’de ise yüzde -0.75’de tutuluyor.

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Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet, ekonomi ve sosyal hayat alanlarında kıymetli çalışmalara imza atan Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti. Ömrünü Osmanlı ile ilgili arşiv belgeleri arasında geçiren Genç, uzun yıllar yaptığı bu araştırmaları 'Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi' adlı kitabıyla taçlandırmıştı.
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Ümit Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı: İsviçre'yi bıraktı Türkiye'yi seçti

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’nde Hırvatistan ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda yer alan isimlerden Mohamed Zeki Amdouni dikkat çekti. Annesi Tunuslu babası Türk olan futbolcu İsviçre'de doğmuştu. Genç oyuncu İsviçre genç takımını bırakarak artık Türkiye için oynayacağını açıkladı.

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