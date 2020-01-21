Ekonomi Yüksek faizler işsizlik sebebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüksek faizler işsizlik sebebi

Sayıları 4,4 milyonu bulan işsizlerin en büyük düşmanı yüksek faizler oldu. TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, "Yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Öztürk
Selçuk Öztürk

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, işsizliğin en büyük sebebinin yüksek faziler olduğunu söyledi.

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Öztürk, istihdam verilerinin geçen yıl içerisinde durgunlukla beraber olumsuz bir durum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti: "Geçen yılın ekim ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı 4,4 milyon kişi olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah işsizliğin birkaç yıl içerisinde yüzde 10 civarına gerileyeceğini bekliyoruz. Enflasyona baktığımızda geçen yılı 11,84 ile kapattık. Bunu yıl içerisindeki verilerle değerlendirdiğimizde çok da kötü bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Bu yılın sonunda ise enflasyonun yüzde 10'un altına ineceğine inanıyoruz. Öte yandan Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir." Türkiye'de kişi başına düşen gayrisafi milli hasılaya da değinen Öztürk, 9 bin doların üstünde beklediğini söyledi.

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