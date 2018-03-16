Yüksek teknoloji ihracatı katlanacak

Gelişen teknolojiyle katma değeri yüksek, teknoloji ve inovasyona dayalı ürünlerin küresel ticaretteki önemi artarken, Türkiye de uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırabilmek için bu konudaki çalışmalarına hız verdi.

Ekonomi Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı'ndan derlediği bilgilere göre, katma değeri yüksek, yüksek teknolojili, marka, tasarım, inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin üretimi ve pazar çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ülkenin küresel değer zincirindeki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yüksek teknolojili ürünlerin, toplam ihracat içerisindeki yüzde 3,5 olan payının, gelecek yıllarda kademeli olarak artırılması için gerekli adımlar atılacak.

Yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının bu yıl yüzde 4'e, gelecek yıl yüzde 4,5'e, 2020'de yüzde 5'e, 2021'de yüzde 5,5'e ve 2022'de yüzde 6'ya yükseltilmesi hedefleniyor.

Yüksek teknoloji yatırımları da artacak

Öte yandan, Türkiye'nin yatırım potansiyeli ve ortamını geliştirmek, yurt içi ve yurt dışında daha rekabetçi bir yapıya sahip olmak amacıyla da bir yol haritası belirlendi.

Plan çerçevesinde ve belirlenen süre zarfında yatırımların teşvik edilmesine yönelik desteklerin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda yüksek ve orta yüksek teknolojili yatırımların Türkiye'nin toplam yatırım tutarı içindeki payının yükseltilmesi öngörülüyor.

Halihazırda yüzde 31 olan yüksek ve orta teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içindeki payının 2022'de yüzde 40'a çıkarılması hedefleniyor. Yüksek ve orta teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içindeki payının bu yıl yüzde 34'e, gelecek yıl yüzde 36'ya, 2020'de yüzde 38'e ve 2021'de yüzde 39'a ulaştırılması planlanıyor.