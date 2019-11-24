Yüksek teknoloji üreteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nün ulusal merkez olması için resmi süreçlerin devam ettiğini belirtti. Kurumun ulusal merkez olmasıyla, kök hücre alanındaki çalışmalar hızlanacak. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nü ziyaretinde konuşan Bakan Varank, bu gibi yapıları tüm Türkiye'nin hizmetine açmayı ve uluslararası bir hale getirerek dünyaya etki edecek kritik teknolojileri üretmek istediklerini bildirdi.

Mustafa Varank

ÜLKEMİZDE GEREKLİ ALTYAPI MEVCUT

Söz konusu enstitünün faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Varank, laboratuvarlarda incelemede bulundu. Türkiye'de kritik teknolojilerde araştırma yapan ve bunu ürüne dönüştürmek için sanayiyle birlikte hareket eden altyapılar olduğuna dikkati çeken Varank, “Kök Hücre Merkezi de bunlardan birisi olmak için bakanlığımıza başvurdu. Resmi süreçler yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bu kabiliyetleri bizzat görmek istedim” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman ise kurumun Ankara Üniversitesinin yetişmiş insan kaynağıyla bu alandaki temel bilim ve uygulamaya yönelik daha sağlam bir altyapı oluşturulması için 2009'da kurulduğunu belirtti.

5 ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Enstitünün kök hücre alanında çalışma yapan insanlara imkan sağlamak için yapılandırıldığının altını çizen Gürman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet desteğiyle kurulduk, hem üretim hem de bilimsel çalışma yapma noktasındaki ülkemizdeki tek yer burası. Şu anda hücresel tedaviler ve klinik uygulamaları, doku ve organ mühendisliği ile biyomalzemeler, hücre ve doku bankacılığıyla biyobanka, kanser aşısı ve gen tedavisi ve biyoteknolojik ilaç için hücre üretilmesi gibi çok önemli 5 alanda faaliyet gösteriyoruz.”

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MİLLİ MENFAATLERİ DÜŞÜNDÜK

Ankara Üniversitesi bünyesindeki Elektron Hızlandırıcısı ve Lazer Tesisi'ni (TARLA) de ziyaret ettiklerini belirten Varank, TARLA'nın da sanayiye malzeme alanında önemli işler yapan, katma değerli üretime etki eden ve uzay araştırmalarında kullanılabilen bir altyapı olduğunu dile getirdi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Kök Hücre Enstitüsü ile TARLA'nın ulusal merkez olması için uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi. İbiş, ulusal merkezlerin tüm ülkenin kullanımına açıldığını ve kaynakların birleştirilmesinin milli menfaatler açısından önemli olduğunu belirterek, "Kolay kolay hiçbir üniversite böyle bir merkezin elinden çıkıp ulusal merkez olmasını istemez. Biz milli menfaatimizi düşündüğümüz için bu teklifte bulunduk" dedi.

ULUSLARARASI REKABETE HAZIR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın enstitünün çalışmalarına önemli destekler verdiğini belirten Gürman, “Enstitü ülkemizin belki de en çok ihtiyaç duyduğu konulardan birisi olan yüksek teknolojinin bize has uygulamalarla ülkemizde geliştirerek bir faydaya ve ekonomiye dönüşmesi imkanını sağlayacak bir altyapı bilinciyle kuruldu” ifadesini kullandı. Enstitünün çalışmalarının öncü olduğunu ve bir kısmının ürün aşamasına geldiğine dikkati çeken Gürman, Enstitünün ulusal merkez olmasıyla uluslararası bir rekabet gücüyle yüksek etkiye sahip olan bir merkez haline geleceğine inandıklarını söyledi.