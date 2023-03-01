Yükü hafifleten destekler: Krediye erteleme, vergiye indirim

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından depremzedelere hükümet tarafından özel hak ve yardımlar sağlandı. Nakdi yardımdan kiraya, vergi indiriminden kredi ertelemesine kadar birçok kalemde destek uygulamaları hayata geçirildi. Yeni Şafak, bu yardımların ve sağlanan kolaylıklardan öne çıkanları depremzedeler için topladı. Bunlardan öne çıkan bazıları şöyle:

NAKDİ VE AYNİ YARDIMLAR

* Depremden zarar gören her aileye 10 bin lira nakdi yardım.

* Deprem bölgesinden taşınan her aileye 15 bin TL nakdi yardım.

* Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçlarının karşılanması için 100 bin lira nakdi yardım.

* Konteyner kentler dışında barınacak olan kiracı ve ev sahiplerine aylık 3 ila 5 bin lira arasında kira yardımı.

* Hasar gören eşyaların belirlenerek ücretinin AFAD tarafından ödenmesi.

* Deprem bölgesinden uçak, gemi ve otobüslerle ücretsiz tahliye sağlandı, kendi araçları ile ayrılan vatandaşların yakıt masrafı karşılandı.

* Kredi kartlarında limite bakılmaksızın asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’sinin ödenmesi benimsendi.

* Tüm bankaların 6 ay içerisinde vadesi gelecek borçların vadesi deprem tarihinden itibaren 6 ay ötelendi.

* DASK tarafından evi hasar gören vatandaşlara acil ihtiyaçlarını karşılaması için yüzde 10 ön ödeme kararı verildi.

* İşten çıkarma yasaklandı.

* OHAL ilan edilen illerde kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlamayan vatandaşlara nakdi yardım uygulamaya sokuldu.

* SGK deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı.

* EvimEvinOlsun ile vatandaşlara ait boş evler depremzedelerin kullanımına açıldı.

* Depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi.

* Acil barınma ihtiyacı için konteyner yapımı ve kurulumundaki KDV yüzde 1’e indirildi.

* Köy ve şehirlerde 309 bin ev yapılacak.

ESNAF KREDİLERİ 6 AY ERTELENDİ

* Deprem bölgesinde Hazine Destekli Kefalet sistemi kapsamında kullanılan kredilerin tamamı 31 Aralık 2023 tarihine kadar komisyonsuz yapılandırıldı.

* Esnaf kredileri 6 aylığına faizsiz ertelendi.

* Deprem bölgesinde bulunan borçluların vergi dairelerine olan borçları faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirildi.

* Sigorta prim borçlarının tamamı ertelendi. 671 bin aktif mükellefin temmuz sonuna kadar vergi yükümlülükleri iptal edildi.

* Zarar gören işletmeler için 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırlandı.

* İŞ-KUR ile 20 bin vatandaşın istihdamı temin edildi.

* Kıyılmış tütün satışındaki ÖTV yarıya indirildi.

ÇİFTÇİLER İÇİN KAPSAMLI PAKET

* Çiftçiye büyükbaş hayvan başına 500 lira, küçükbaş hayvan başına ise 50 lira yem desteği verilmeye başlandı.

* Mazot ve gübre destekleri geçen yıldan farklı olarak bu yıl deprem bölgesinde nakdi olarak verildi. Toplamda 3,4 milyar TL

* Bölgede hayvan kaybı yaşayan çiftçilere farklı belediyelerden küçükbaş ve büyükbaş hayvan tedariki yapıldı.

* Orman köylülerinin 11,3 milyon TL tutarındaki taksitleri 2023 yılı sonuna kadar ertelendi.

* Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan Hazine destekli kredilere 1 yıl süre ile tehir imkânı getirildi.



