Yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.
- Buna göre, yumurta üretim miktarı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Ekimde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.
Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,6 artarak 101 milyon olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı da yüzde 5 düşüş gösterdi.
Kesilen hindi sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı ve 580 bin oldu.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 2,1, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise yıllık bazda yüzde 4,8 azalış olarak kayıtlara geçti.