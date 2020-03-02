Yunanistan’ın tutuklanan gemi icralık oldu

Satış şartnamesine göre 1 milyon 60 bin TL değerindeki ACT isimli kargo gemisi icradan yarı fiyatı olan 530 bin TL’ye icradan açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

1986 yılında Karadeniz Ereğli’de inşa edilen geminin Kartal İşletmeciliği tarafından donatıldığı şartnamede yer alıyor.

Gemi Yunanistan’da tutuklanmıştı

İstanbul merkezli Kartal Gemi İşletmeciliğinin mülkiyetinde bulunan ve BRN Deniz Taşımacılığı tarafından işletilen 4 bin 298 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V ACT isimli Türk bayraklı kargo gemisi, Paris Memorandumu kapsamında yapılan denetimler sonucu, Yunanistan’ın Igoumenitsa Limanı’nda tutuklanmıştı.

İcradan satılan ACT isimli gemi.

26 Nisan 2015 tarihinde Yunan PSC müfettişleri tarafından denetime tabi tutulduğu ve Paris MoU kapsamında yapılan denetimler sonucu, Türk bayraklı M/V ACT isimli gemide tespit edilen eksikliklerden dolayı, tutuklanma kaydı verilmişti. Gemi bağlı olduğu şirketi tarafından eksikliklerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a getirilmişti.

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