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Ekonomi

Yurt dışı oyları THY'den kiralanacak olan uçaklarla getirilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tedbirler doğrultusunda yurt dışında kullanılan oyların Türk Hava Yolları'ndan (THY) kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde ise Arnavutköy 4'üncü Geçici Gümrük Kapısı Seçim Merkezi kurulacak.

12:50 . 20/03/2023 Pazartesi
DHA
THY uçağı

THY uçağı

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimi nedeniyle alınacak önlemler ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar resmi gazetede yayımlandı. Alınan karara göre İstanbul Havalimanı Kargo operasyon merkezinde kurulacak olan Arnavutköy 4'ncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen oy torbalarının teslim alınarak yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasını sağlayacak.

Tüm dünya ile bağlantılı olması ve aktarmaya kalmaması suretiyle güvenliğin daha rahat sağlanabilmesi ve temsilciliklerle daha hızlı ulaşım imkanı nedeniyle, oy pusulaların temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarının getirilmesi için kargo/kurye kabul teslim yeri İstanbul Havalimanı olarak belirlendi.

Yurt dışında Türk vatandaşlarının kullandıkları oy pusulaları ise THY'den kiralanacak uçaklarla getirilecek. Getirilecek olan oy torbalarının teslim yeri ise Ankara Esenboğa Havalimanı olarak belirlendi.

#THY
#YSK
#Arnavutköy
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