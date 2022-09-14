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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışından düğüne gelip ev alıyorlar

Yurt dışından gelen binin üzerinde çift evlilik için Türkiye’de ‘evet’ dedi. Körfez ülkeleri ve Hintlerin ilgi gösterdiği Türkiye'ye gelenlere son dönemde Avrupa ve ABD’liler de eklendi. Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Kurucu Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, “Ülkemizi beğenen bazı çiftler ev almaya başladı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt dışından düğüne gelip ev alıyorlar
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Düğün turizminde pandemi öncesi rakamları yakalanırken, Türkiye'ye gelen ve evliliğe adım atan çiftlerin ülke yelpazesi de genişledi. Destinasyon düğünlerinin sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye, 2022 yılındaki performansı ile pandemi öncesi dönemi yakaladı. Düğün turizminden bu yıl için 500 milyon doların üzerinde gelir beklenirken Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Kurucu Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, organizasyon için gelenlerin birçok sektöre katkı sunduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk destinasyon düğününü planlayan Tepeler, bu konuda çok iyi bir noktaya ulaşıldığını söyledi. Tepeler, “Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin yanında bütün Körfez ülkelerinden, Rusya’dan, Azerbaycan’dan hatta ABD ve Avrupa’dan pek çok düğün almaya başlamıştık. 2022 yazına baktığımız zaman daha 8 aylık dönemde, 2019’u geride bıraktık. Ciro olarak çok daha yükseklere ulaştık” ifadelerini kullandı.

Meltem Bayazıt Tepeler
Meltem Bayazıt Tepeler

6 MİLYON DOLARI BULUYOR

Düğün harcaması yapacak müşterilerin satın alma gücü ile organizasyona ödediği tutarın doğru orantılı olduğunu kaydeden Tepeler, şunları söyledi: “Sektörümüz dövizle çalışan ve ülkeye gerçekten iyi katkı sağlayan çok geniş bir endüstri. Bir düğünde en az 100 bin dolar gibi bir harcama yapılıyor. Ama bu 5-6 milyon doları da buluyor. Bu aslında bir yumuşak güç. Yani bir aile düğün yapıyor. Düğün sahibi ile beraber en az 300 tane alım gücü yüksek kişi beraberinde geliyor. Bu sayı 500’ü, bini buluyor. Bunlar Türkiye’de konaklıyor, hepsi 5 yıldızlı otelde ve minimum 4 gece konaklıyorlar. Üstelik standart odada da kalmıyorlar.”

2023’TEN BEKLENTİ BÜYÜK

Bahsedilen etkinlik harcamalarının yanı sıra gelenlerin pahalı mekânlarda alışveriş yapıp, yemek yediğini, Türkiye’yi beğenip ev aldığını vurgulayan Tepeler, müşterilerin etkinlik bütçesinin dışında da çok harcama yaptıklarını belirtti. Tepeler, müşterilerin düğüne geldiği şehir dışında farklı şehirlere de turlar düzenlediğini, İstanbul’da düğünü yaptıktan sonra Kapadokya’ya gittiklerini söyledi. Tepeler, 2023 için taleplerin gelmeye başladığını bildirerek, “Ülkemizde güvenlikle ilgili bir sorun ya da doğal afet gibi bir olay olmadığı sürece 2023 yılından beklentimiz çok yüksek. Önümüzdeki yıl olacak düğün sezonu için daha bu yıl bitmeden 10 tane danışmanlığımız doldu” diye konuştu.

Gecelik gelirde rekor kıracağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulu'nda düzenlenen "Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" etkinliğine katıldı. Ersoy, sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefini turizmde yaşanan hareketlilikle 47 milyon turist, 37 milyar dolara yükselttiklerini söyledi. Sadece turist sayısının değil, kişi başı gelirin de arttığını kaydeden Ersoy, "Türkiye geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak. 62 dolarlara kadar gerilemişti, yapılan tanıtım çalışmalarıyla yüzde 35'lik bir artışla 83-84 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 93 dolar” dedi.

Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı: 7 tır malzeme geldi
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Dubai ve Hindistan'da ticaret alanında faaliyet gösteren Adnani ve Raina ailelerinin kızları Revna ile oğulları Anubhav'ın 3 gün 3 gece süren masal gibi düğünleriyle salgın sonrası Türkiye'de Hint düğünleri yeniden başladı.
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Tesisler bölgesi Kundu'da lüks bir otelde düzenlenen yüksek bütçeli düğün için hazırlıklar sekiz ay önceden başladı. Hindistan'dan çok sayıda sanatçı ve görevlinin de geldiği düğünde, binlerce çiçek kullanılarak 7 tır malzemeyle dekorlar hazırlandı.

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Konsept için Kapadokya'dan balonlar getirilerek, dekor tasarlandı. Hint geleneklerine göre yapılan düğüne Birleşik Arap Emirlikleri kenti Dubai ve Hindistan'dan 700 davetli katıldı. 3 gün 3 gece süren milyon dolarlık düğün \"hoş geldiniz\" partisiyle başladı.

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İkinci gün \"hi çayı\", gelin ve damat ailelerinin danslarıyla devam eden düğünde, kına organizasyonu yapıldı. Profesyonel sanatçılar düğüne katılan kadınların ellerine özel desenlerle kına uyguladı.
Kurulan tandırlarda pişirilen özel ekmek, hazırlanan bol baharatlı Hint yemekleri ve içecekler misafirlere servis edildi. Düğün için Dubai ve Hindistan'dan gelen özel 60 kişilik mutfak ekibine Türk aşçılar da yardım etti.

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Tekneyle sahilden merasim alanına gelen gelin Revna Adnani ile damat Anubhav Raina, yöresel kıyafetli davetliler tarafından alkışlarla karşıladı. Platforma geçen gelin ve damat, Hintli sanatçıların müziği eşliğinde dans etti.
Üçüncü gün ise dini tören ve barat töreni yapıldı. Ziyafetlerin yanı sıra danslı müzikli eğlenceler gerçekleştirildi, davetlilere evlilik resepsiyonu verildi. Düğünde davetlilere 450 kişilik ekip hizmet etti.

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Düğün organizasyonları yapan Inventum Global'in Hint Düğünleri Müdürü Mustafa Onat, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra Hint düğünlerine yeniden başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
İki yıllık aradan sonra yaptıkları ilk Hint düğünü olduğunu vurgulayan Onat, \"Aile Dubai'de yaşıyor ama misafirlerimizin yarısı Hindistan'dan geldi. Bu düğünlerin salgından sonra yeniden başlaması bize büyük heyecan verdi. Bu sene için konfirme olmuş 10 düğünümüz var.\" dedi.

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Düğünde 250'si Dubai ve Hindistan'dan olmak üzere 450 kişinin çalıştığını vurgulayan Onat, salgın sürecinde Türkiye'de Hint düğünü yapılamadığını dile getirdi.

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Organizasyonun Hintli acente sahibi Pawan Mirchandani de salgın sürecinde sıkıntılar olduğu için Hindistan'da düğün yapamadıklarını vurgulayarak, güzel bir düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Vize kolaylığı sağlanırsa Türkiye'de çok daha fazla düğünün yapılabileceğini ifade eden Mirchandani, \"Hint düğünleri için Türkiye çok iyi bir destinasyon. Çok güzel bir düğün oldu, insanlar bol bol eğlendi, herkes çok mutlu.\" diye konuştu.
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Üç gün üç gece masalsı Hint düğünleri başladı: 7 tır malzeme geldi
Turizm kenti Antalya'da Hint geleneklerine göre 700 misafirin katılımıyla düzenlenen, 7 tır malzemeyle binlerce çiçek ve Kapadokya'dan getirilen balonlarla dekoru özel tasarlanan düğünde 450 kişilik ekip görev aldı.

Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü
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Aylar öncesinden planlanmaya başlanan ve Hindistan ile Türkiye arasındaki düğün turizmini daha da canlandıracağı öngörülen düğün 7 Şubat’ta başladı ve 10 Şubat’a kadar devam etti.
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3 GÜN 3 GECE: 3 gün, 3 gece sürecek olan Hindistan’ın maden işiyle uğraşan ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için, 650’yi aşkın davetli özel charter uçaklarla Antalya’ya getirildi.
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Baştan sona Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.
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Düğünün 2’nci günü eğlenceli ve renkli danslarla geçti. Damat yakınlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde gelini almaya giderken, atlı faytona binmek istedi.
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Atların damadı ters yöne götürmesi ve hırçınlaşması ise, davetliler tarafından şaşkınlık uyandırdı. Düğün için, Rahit Khan ve Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya’ya geldi.
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Düğün için 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de Hindistan ve farklı ülkelerden uçaklarla Antalya’ya taşındı.
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Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı.
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650 DAVETLİ VAR: Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak aileler arasında bütçe ile ilgili gizlilik anlaşması olduğundan dolayı maliyetin açıklanmayacağını söyledi.
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Türkiye’de yapılan en büyük Hint düğünü olduğunu kaydeden Özpak, “Aileler önemli iş adamları ve maden işiyle uğraşıyorlar. 7 Şubat’ta Antalya’ya geldiler. Yaklaşık 650 davetli var, onların yanı sıra 450 kişi de teknik ekip var. Bizim de organize şirketimizin 250 ağırlama ekibi de hizmet veriyor.” dedi.
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Bu sene çok sayıda Hint düğünü organizasyonu olacağını vurgulayan Özpak, “Detaylarını veremiyoruz ama bunları paylaştığımız zaman yer yerinden oynayacak. Çok iyi Hint düğünlerini ülkemize kazandırdık. Nisan ayında bundan daha da güzel düğünleri ülkemizde ağırlayacağız kontratlar imzalandı, inşallah daha iyi olacak.” diye konuştu.
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Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü
Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya'da bir otelde yapıldı. Hintli aileler ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi. 3 gün 3 gece devam eden düğün için 650 davetli uçaklarla Antalya'ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye'den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.


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