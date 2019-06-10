Ekonomi Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, yurt içinde yeni haftanın odağında TCMB'nin çarşamba günü gerçekleştireceği PPK toplantısı yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.

Küresel piyasalarda pozitif seyir devam ederken, yurt içinde yeni haftanın odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yer alıyor.

Geçen hafta ticaret savaşı ve jeopolitik risklere karşın gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlar atacağı beklentileri ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yurt dışında veri gündemi, yurt içinde PPK toplantısı takip edilecek.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya gümrük tarifesi tehdidinin ardından iki ülkenin göçmen politikaları konusunda anlaşmaya varması sonrası piyasalarda ticaret savaşı konusunda iyimserliğin arttığı görülüyor.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin ticaret savaşı konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü bir açıklamada bulunan Şi Cinping, ABD ile Çin’in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirterek, “Donald Trump arkadaşım. ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.” dedi.

  • Bu gelişmeler ile ABD, Japonya ve Avro Bölgesi başta olmak üzere merkez bankalarının ekonomik aktiviteyi desteklemek için gerekeli alana sahip oldukları yönündeki açıklamalar, pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. New York borsasının haftalık ortalama getirisi ise yüzde 5'e yaklaştı.

Avrupa tarafında, artan küresel risk iştahı ile Brexit endişeleri piyasalarda şimdilik göz ardı edilirken, avro/dolar paritesi ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri ile değer kazandı. Parite, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,5 yükselerek 1,1333'e yükselirken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Bugün Avrupa borsalarının önemli bir kısmı resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

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  • Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalması ve Çin'de dış ticaret fazlasının beklentinin çok üzerinde artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, 3,5 günlük bayram tatili sonrası cuma günü işleme açılan borsada, artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,83 artışla 93.809 puandan tamamlarken, 5,8243'ten kapanan dolar/TL, yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 5,8490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, S400 konusunda ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, bugün ve yarın Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ile çarşamba günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısında alınacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 91.400'ün desek konumuna gelebileceğini kaydeden analistler, dolar/TL'de 5,8850'nin direnç, 5,7750'nin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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