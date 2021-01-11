Ekonomi Yusufeli Barajında sona doğru Dev jeneratör yerine kondu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı'nda son 4 metre

Yusufeli Barajı'nda sona doğru: Dev jeneratör yerine kondu

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kalırken, Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da devasa tavan vinciyle başarılı şekilde yerine indirildi. Baraj tamamlandığında, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak.

Haber Merkezi DHA
Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi.
Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türk mühendisler tarafından inşa edildi

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

Son 4 metre: Dev jeneratör de yerleştirildi
FOTOĞRAF 10
Title
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
Title
Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 4 metre kaldı.
Title
Tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak vizyon projelerden Yusufeli Barajı'nda; Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da başarılı şekilde yerine indirildi. Projede, elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel şekilde yürütüldüğünü bildirdi. DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Santral 1, 2, ve 3'üncü ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir.
Title
Tüm ünitelerde ikinci faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır. Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırıldı. Ünite-3'e ait 203 MVA gücündeki jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki rotor iki vincin senkronize çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir bilgisi verildi.
Title
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.
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Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.
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Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi.
Title
Yan kollarda ise bir barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt​ elektrik üretimine ulaşılacak.
Title
Title
Son 4 metre: Dev jeneratör de yerleştirildi
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kalırken, Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da devasa tavan vinciyle başarılı şekilde yerine indirildi. Baraj tamamlandığında, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.


Jeneratör 300 ton

Tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak vizyon projelerden Yusufeli Barajı'nda; Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da başarılı şekilde yerine indirildi. Projede, elektromekanik teçhizat işlerinin baraj inşaatına paralel şekilde yürütüldüğünü bildirdi. DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Santral 1, 2, ve 3'üncü ünitelerinde emme borusu ve gömülü parçaları, salyangoz ve türbin muhafazaları yerleştirilmiştir. Tüm ünitelerde ikinci faz betonu gömülü parçalarının montajları beton dökümü ile koordineli devam etmektedir. Ayrıca Ünite-3 ve Ünite-2 stator parçaları daimi yerlerine alınmıştır. Ağır parçaların kaldırılmasında ise tavan vinçlerine 340 ton kaldırma kapasitesi olan kaldırma kirişi bağlanarak 2 vinç senkronize olarak çalıştırıldı. Ünite-3'e ait 203 MVA gücündeki jeneratöre ait 300 ton ağırlığındaki rotor iki vincin senkronize çalıştırılmasıyla yerine başarılı olarak indirilmiştir” bilgisi verildi.

Tonlarca ağırlıktaki iş makineleri Yusufeli Barajı inşaatında bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor
GÜNDEM
Tonlarca ağırlıktaki iş makineleri Yusufeli Barajı inşaatında bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor

100 katlı gökdelene eşit

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı
GÜNDEM
Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı

Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki memba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında ana kolda 10, yan kollarda ise 7 baraj planlandı. Bu projelerden ana kolda 4 baraj projesi işletmeye alındı. Ana kolda 1 barajın inşaatı sürerken, 3 barajda da planlama aşamasına gelindi. Yan kollarda ise 1 barajın inşaat halinde, 5 barajın ise planlama aşamasında olduğu öğrenildi. Çoruh Havzası'nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawat elektrik üretimine ulaşılacak

Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
FOTOĞRAF 11
Title
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 163 metreye ulaştı.
Title
Yusufeli Barajı’nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.
Title
Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
Title
Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.
Title
16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.103.000 metreküp seviyesine ulaştı.
Title
Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.
Title
Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Title
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.
Title
Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
Title
Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek
Title
Yusufeli Barajı Dar vadinin gizli hazinesi
Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusufeli Barajı'nı, dar vadinin gizli hazinesine benzetti. Aydın, Yusufeli barajının gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “En yüksekte gece gündüz durmak yok. Dar vadinin gizli hazinesi. Yusufeli barajından gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatında 163 metre gövde yüksekliğine ulaşılmış olup, 166 metre için hazırlıklar yapılıyor” dedi.


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