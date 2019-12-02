Ekonomi Yusufeline 47 tünel 35 köprü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli'ne 47 tünel 35 köprü

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke genelinde tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatlarının yanı sıra, karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusufeli
Yusufeli

Artvin’in 67 kilometre uzaklıkta bulunan Yusufeli ilçesine ulaşım, 44 tünel, 20 köprü geçilerek sağlanıyor. DSİ Artvin’e 3 milyar liralık ulaşım yatırımı yaparken, 47 tünel ve 35 köprü inşa etti.

YOLLAR SULAR ALTINDA

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı ve yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kaldı. Deriner Barajı nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu DSİ tarafından yeniden inşa edildi. 67 kilometre uzunluğunda bulunan ilçeye ulaşım 44 tünel ve 20 köprüyle sağlanıyor. 54 kilometresi 44 tünelle, 3,8 kilometre ise 20 köprüyle geçiliyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR

  • Artvin’de şoför esnafından Uğur Yüzbaşıoğlu, “İlimizde tünel sayısı oldukça fazla, fakat daha da önemli tüneller arasındaki mesafeler çok yakın. Öte yandan tünel aydınlatmaları ve giriş çıkışlar sürücüleri zorluyor” dedi. Bir başka sürücü, aynı zamanda ilde yerel bir gazetede muhabirlik ve yazarlık yapan Sami Özçelik ise, "Artvin bir anlamda tüneller şehridir. Çoruh Nehri üzerinde başlayan baraj inşaatlarıyla birlikte Artvin neredeyse tüm yolları yeniden yapıldı. Haliyle barajlar vadi üzerinde olduğu için yollar da bu yamaçlara yapılmak zorunda kaldı. Birçok dağlık alanları geçemedikleri için tüneller yapmak zorunda kalındı. Örneğin Artvin-Yusufeli arasında tünel sayısı 44. Toplamda yaklaşık 80 civarında da tünel var" ifadelerine yer verdi.

Yusufeli Barajı'nda çalışan dağcılar böyle görüntülendi
OYNAT 01:50
Yusufeli Barajı'nda çalışan dağcılar böyle görüntülendi
İş makinalarının yüzlerce metre yükseklikte havadan taşınmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde çalışmalar devam ediyor. Baraj inşaatında yüzlerce metre yükselikte çalışan dağcıların görüntüleri sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.


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