Yüzde 60'lık indirim Meclis'ten geçti

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarını yüzde 60 azaltan düzenleme ile AOÇ'nin belirlenen arazisinin Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilmesini de içeren "torba teklif", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

36 AY TAKSİT İMKANI

Düzenlemenin yasalaşması ile birlikte HGS-OGS cezalarına yüzde 60 indirim uygulanarak 10 katlık kaçak geçiş cezası 4 kata indirilecek, 4 katlık ceza için ise 36 ay taksit ve peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulanacak.

950 MİLYON TL

Düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler için bu düzenleme geçerli olmayacak.

Söz konusu düzenleme ile 950 milyon TL'lik ceza yapılandırılacak.

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