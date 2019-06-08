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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzyıllık rüyada geri sayım

Sultan Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçmesi planlanan Filyos Projesi’nde sona yaklaşıldı. Projenin geldiği son noktayı açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 olan limanın, 2020’de hizmete alınması planlanıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem Zonguldak’ın hem Türkiye’nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı’nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak.
Hem Zonguldak’ın hem Türkiye’nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı’nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos beldesinde, Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldığını söyledi. Turhan, “Fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu. Limanın 2020'de hizmete alınması planlanıyor” dedi.

Turhan; Sultan Abdülhamid döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda, Filyos'ta denizden açılacak kanallar aracılığıyla gemilerin Gökçebey'e kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulmasına dayanan yatırım hayalinin, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

EN BÜYÜK BEŞİNCİ YATIRIM

Cahit Turhan

Limanın Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olduğunu dile getiren Turhan, buradaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti. Turhan, Filyos'un Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'in de en büyük limanları arasında yer alacağını belirterek, "Hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı'nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak” diye konuştu. Bakan Turhan, limanın Ankara büyükşehir alanının denize çıkış kapısı konumunda bulunduğuna da dikkati çekti.

EKONOMİK VE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK

Turhan, Filyos Limanı'nın bölge ekonomisinin gelişmesine imkan verebilecek sanayilerin kurulması açısından önemine işaret ederek, buranın sağlayacağı faydalara ilişkin şu bilgileri verdi: “Limanın hizmete girmesiyle Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin, dünya ülkeleriyle ticaret yapmasına imkan tanınacak. Baltık Denizi'nin Tuna Nehri ile Karadeniz'e bağlanması neticesinde oluşacak yük hareketleriyle Karadeniz'de yoğunlaşması beklenen deniz trafiğine çağdaş limancılık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bunun da ülkemize ekonomik ve stratejik katkı sağlanması bekleniyor.”

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YAP İŞLET DEVRET MODELİYLE İNŞA EDİLİYOR

Turhan, Filyos Limanı’nın üstyapı, ekipman temini ve işletilmesinin ise yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirileceğini ifade etti. Filyos Limanı ile liman geri sahasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Filyos Çayı’nın iki yakasında tasarlanan endüstri bölgeleri için Karayolu ve Demiryolu Bağlantısı Etüt Projesi’nin bu yıl tamamlanacağını belirten Turhan, bu projenin tamamlanmasının ardından yapım işinin yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulacağını söyledi. Turhan, teklifin müsbet kabul görmesi halinde proje için bu senenin ikinci devresinde inşa ihalesine çıkılabileceğini ifade etti.

  • SENEYE HİZMETE ALINACAK
  • Filyos Limanı projesinin altyapı inşaatlarının ihalesinin 2014’te yapıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2016’da sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirilen limanın, 2020’de hizmete alınmasının planlandığını ifade etti. Proje ve keşif çalışmaları sonucunda 14 metre derinliğinde, bin 600 metre uzunluğunda rıhtım yapılacağını anlatan Turhan, rıhtımın kazıklarını temin amacıyla çelik boru imal fabrikasının şantiye sahasında kurulmaya başlandığını söyledi. Turhan, 19 metre derinliğinde, bin 400 metre uzunluğundaki rıhtım ve geri saha düzenlenmesi işinin ihalesine de bu yıl çıkılmasının hedeflendiğini dile getirerek, limanın altyapı inşaatlarının kamu kaynaklarıyla yapıldığını bildirdi.

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