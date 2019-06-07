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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filyon Limanı projesi ne zaman bitecek? Yüzyıllık vaatte geri sayım

Yüzyıllık vaatte geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldığını belirterek, "Fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu. Limanın 2020'de hizmete alınması planlanıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Filyos Limanı projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 80'e ulaştı.
Filyos Limanı projesinde fiziki gerçekleşme yüzde 80'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada, Sultan Abdülhamid döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda, Filyos'ta denizden açılacak kanallar aracılığıyla gemilerin Gökçebey'e kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulmasına dayanan yatırım hayalinin, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Limanın Türkiye'nin en büyük 5 yatırımından biri olduğunu dile getiren Turhan, buradaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Turhan, Filyos'un Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'in de en büyük limanları arasında yer alacağını belirterek, "Hem Zonguldak'ın hem de Türkiye'nin lojistik imkanlarını güçlendirecek büyük bir yatırım olacak Filyos Limanı'nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak" diye konuştu.

Bakan Turhan, limanın Ankara metropolitan alanının denize çıkış kapısı konumunda bulunduğuna da dikkati çekti.

"LİMAN ÜLKEMİZE EKONOMİK VE STRATEJİK KATKI SAĞLAYACAK"

Turhan, Filyos Limanı'nın bölge ekonomisinin gelişmesine imkan verebilecek sanayilerin kurulması açısından önemine işaret ederek, buranın sağlayacağı faydalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Limanın hizmete girmesiyle Karadeniz havzasında yer alan ülkelerin, dünya ülkeleriyle ticaret yapmasına imkan tanınacak. Baltık Denizi'nin Tuna Nehri ile Karadeniz'e bağlanması neticesinde oluşacak yük hareketleriyle Karadeniz'de yoğunlaşması beklenen deniz trafiğine çağdaş limancılık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bunun da ülkemize ekonomik ve stratejik katkı sağlanması bekleniyor."

"LİMAN 2020'DE HİZMETE ALINACAK"

Filyos Limanı projesinin altyapı inşaatlarının ihalesinin 2014'te yapıldığını belirten Turhan, 2016'da sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi gerçekleştirilen limanın, 2020'de hizmete alınmasının planlandığını ifade etti.

Proje ve keşif çalışmaları sonucunda 14 metre derinliğinde, bin 600 metre uzunluğunda rıhtım yapılacağını anlatan Turhan, rıhtımın kazıklarını temin amacıyla çelik boru imal fabrikasının şantiye sahasında kurulmaya başlandığını söyledi.

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Turhan, 19 metre derinliğinde, bin 400 metre uzunluğundaki rıhtım ve geri saha düzenlenmesi işinin ihalesine de bu yıl çıkılmasının hedeflendiğini dile getirerek, limanın altyapı inşaatlarının kamu kaynaklarıyla yapıldığını bildirdi.

Bakan Turhan, Filyos Limanı'nın üstyapı, ekipman temini ve işletilmesinin ise yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Filyos Limanı ile liman geri sahasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Filyos Çayı'nın her iki yakasında tasarlanan endüstri bölgeleri için Karayolu ve Demiryolu Bağlantısı Etüt Projesi'nin bu yıl tamamlanacağını belirten Turhan, bu projenin tamamlanmasının ardından yapım işinin yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklifte bulunulacağını söyledi.

Turhan, teklifin olumlu değerlendirilmesi halinde proje için bu yılın ikinci yarısında yapım ihalesine çıkılabileceğini kaydetti.

150 yıllık hayal projede sona gelindi
EKONOMİ
150 yıllık hayal projede sona gelindi

Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
FOTOĞRAF 14
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Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu.
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​20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.
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Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi.
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Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı.
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Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı.
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‘HAYALİMİ BU ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİM’: Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim...
Title
1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım. Önce bu aracı ortadan ikiye kestim. Ön taraf orijinal haliyle kalırken arka tarafı çift kabin kamyonet olarak yeniden yaptım...
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Projemi tamamlayıp fiziken ve yasal olarak trafiğe çıkabilir hale getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 ay kadar ruhsat işlemleriyle uğraştım. Şu an diğer tüm araçlar gibi trafiğe çıkabiliyor ve muayeneden geçiyor...
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Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdım” dedi.
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'GÖREN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR': Yaptığı aracının herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Demir, Müşterilerimden ve usta arkadaşlarımdan isteyen çok oldu. Sanayide gezerken en az 10 kişi durdurup nasıl ve neden yaptığımı soruyorlar. Bazen fotoğrafını çekiyorlar, bunlar bana büyük haz veriyor...
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Buna harcadığım parayla lüks bir araç alabilirdim, ama bu içimden gelen bir şeydi, bir çocukluk hayaliydi. 'Ben bunu yaptım' diyerek ustalığımı ön plana çıkarmak da çok önemliydi. Bunu yapmasaydım Türkiye'de tek olan bu araca binemezdim. Bu araç, Türkiye'de yalnızca bende var. Ben bu arabaya zevkle biniyorum dedi.
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Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Title
Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Title
Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi
Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

Efsaneyi duyan geliyor
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Anadolu’da halk arasında dolaşan efsaneler saymakla bitmiyor. Bunlardan bazıları dillerden dillere dolanırken, bazıları da Giresun’daki ’Gelin Kayası’ gibi meraklılarının dikkatini çekiyor.
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Giresun’un Mesudiye köyünün Taşhan bölgesinde bulunan iki dev kaya, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden Gelin Kayası olarak biliniyor. Metrelerce yükseklikte, bebeğini sırtında taşıyan bir kadın görünümünde olan Gelin Kayası, adını da bu benzerliğin getirdiği efsaneden alıyor.
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Gelin Kayası hakkında dilden dile dolanan birçok efsane var. Bu efsaneler zamanla turistlerin de ilgisini çekerken, şimdilerde Giresun turizmi için ilgi çekici yerlerden biri haline geldi.
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Halk tarafından anlatılan efsaneye göre, “Güzeller güzeli genç bir kız, görücü usulü ile sevmediği bir erkek ile evlendirilmek isteniyormuş. Anne ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız buna itiraz edebilecek durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile paylaşmaktan da sıkılıyormuş, biraz da babadan korkuyormuş...
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Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah’a dua edip yalvarmış: ’Allah’ım, beni kötü koca eline düşürme, taş et dondur’ demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının önünde, at üstünde taş oluvermiş.
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Gelin Kayası bir taraftan bakıldığında yüz silueti ve at üzerinde duruşu bir başka taraftan bakıldığında ise gelinlik görünüşüyle dikkat çekiyor. Bu görünüşü ve efsanesiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bayram tatili nedeniyle de Giresun’da en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi oldu.
Efsaneyi duyan geliyor
Giresun Mesudiye Köyü'nün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu nedeniyle halk arasında dolaşan efsaneler yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline geldi.


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