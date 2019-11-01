Ekonomi Z Raporunun kasım sayısı bayilerde Küresel beyin göçü haritası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Z Raporu’nun kasım sayısı bayilerde: Küresel beyin göçü haritası

Yetişmiş insan kaynaklarını kaybeden ülkeler, ekonomik yarışta geride kalıyor. ‘Küresel beyin göçü haritası’nı kapak dosyasına taşıyan Z Raporu’nun Kasım sayısı yine dopdolu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Z Raporu kasım sayısı ile yine dopdolu.
Z Raporu kasım sayısı ile yine dopdolu.

Yüksek nitelikli insanlar ülkelerini neden terk ediyor? En fazla beyin göçü veren 34 ülke içinde 24. sırada yer alan Türkiye bundan nasıl etkileniyor? Ve elbette en fazla göç alan ülkelerin çalışma standartları neler? Bu ülkeler yüksek nitelikli insanlara neden cazip geliyor, yetenekleri nasıl çekebiliyor?

Z Raporu, Kasım 2019 sayısında hayati bir konuyu daha incelemeye aldı: Küresel beyin göçü haritası…

Cazip çalışma olanakları, dolgun maaşlar ve daha iyi bir hayat imkanı sunan gelişmiş ülkeler sürekli beyin göçü alıyorlar. Bu durum, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ise çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Yetişmiş insan kaynaklarını mütemadiyen kaybeden bu ülkeler, ekonomik yarışta da ‘mutlak mağlup’ durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar.

  • Küresel beyin göçü haritasına yakından bakıldığında hemen fark edilen, bu büyük çağ gerçeğini daha iyi anlamak ve buna karşı çözümler geliştirmek üzere yararlanılabilecek kritik doneler, tüm ayrıntılarıyla Z Raporu’nun kapsamlı dosyasında…

BARIŞ PINARI’NDAN SONRA SURİYE’DE YENİ İHTİMALLER

Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusundan kendisine yönelen terör tehdidini ortadan kaldırmak için Barış Pınarı Harekatı’nı, uzun süredir devam ettirdiği askeri hazırlıklardan sonra başlattı. Bu harekat neticesinde, Türkiye artık Suriye'nin geleceğinde ve dolayısıyla Cenevre siyasi görüşmelerinde, ABD ve Rusya'nın yanında en etkili üç aktörden biri konumunda.

Bundan sonra neler olacak? Suriye ve bölge coğrafyasında yeni ihtimaller neler? Z Raporu, bölgesel güç dengesindeki somut durumu ve güç pazarlıklarını güçlü bir analiz eşliğinde sayfalarına taşıdı.

WALL STREET’TE MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ

Wall Street'te yatırım kararlarını, yatırım uzmanlarının mı verdiğini sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz!

Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan ilk üç sektör olan savunma, finans ve tıp, en kritik kararlarda bile yapay zekadan yoğun bir şekilde yararlanıyor. Bu yönelimin bir sonucu olarak yatırımlarda da kararlar artık yüksek teknolojiyle destekleniyor.

Finans alanında teknoloji ve özellikle yapay zeka yatırımları, son dönemde büyük bir hız kazanmış durumda. Küresel finans merkezi Wall Street'te yatırım kararlarının yüzde 60'ını yapay zeka veriyor. Para yönetimi gibi 'çok hassas' bir konuda bile yapay zekaya başvurulması, bu konuda güven eşiğinin çoktan aşıldığını gösteriyor. Ayrıntılar Z Raporu’nun yeni sayısında…

Z RAPORU’NUN KESKİN KALEMLERİ

Siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Z Raporu’nun güçlü kalem ekibinin ortaya koyduğu görüşler, ufuk açmaya devam ediyor.

  • Yönetim felsefesinde iz bırakanları Prof. Dr. Mustafa Özel’in yazdığı, piyasaları analist Cüneyt Paksoy’un yorumladığı Z Raporu’nda Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Mehmet Akif Soysal, Doç. Dr. Kadir Tuna, İbrahim Acar, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi’nin ülke ve dünya gerçeklerine farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak yorumlarını okuyabilirsiniz.

Z Raporu kasım sayısı

Z Raporu: Su kıyameti kapıda
EKONOMİ
Z Raporu: Su kıyameti kapıda

Z Raporu'nun Temmuz sayısı bayilerde: Teknolojik Soğuk Savaş
EKONOMİ
Z Raporu'nun Temmuz sayısı bayilerde: Teknolojik Soğuk Savaş
Maltepede çöp krizi büyüyor

Maltepe'de çöp krizi büyüyor

​Yollara taşan çöpler ve etrafı saran koku vatandaşı isyan ettirdi.
İBBnin zaten öyle bir yetkisi yok

İBB'nin zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum'dan Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin açıklama.
Serbest kalır kalmaz aynı suçu işledi

Serbest kalır kalmaz
aynı suçu işledi

14 ayrı hırsızlık olayından suç kaydı bulundu.
PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

PKK da DEAŞ gibi yakarak öldürdü

​2 yılda işkence ile şehit ettiği muhalif sayısı 110'u aştı.
Belediye servis <br>aracı kaza yaptı

Belediye servis
aracı kaza yaptı

Çankaya Belediyesi'nin servis aracının devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Soruşturmada<br>yeni perde

Soruşturmada
yeni perde

​Senatonun üçte ikisinin oy kullanması gerekiyor.
Tam 2 ay oldu

Tam 2 ay oldu

​HDP önündeki evlat nöbeti aralıksız devam ediyor.
İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

İlker Başbuğ'dan flaş açıklamalar

'Barış Pınarı Harekatı terör örgütü PYD'nin bitmesi demektir'.
Ortak devriye<br>tamamlandı

Ortak devriye
tamamlandı

Türk ve Rus askerinin katıldığı devriye 4 saat sürdü.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Yetim dostu cami

Yetim dostu cami

Kasap İlyas Camii'nde sıcacık bir iyilik hareketi.
Kendimi ve<br> 2 çocuğumu patlatacaktım

Kendimi ve
2 çocuğumu patlatacaktım

DEAŞ'lı kadın teröristten korkunç itiraf.
Balıkçıları<br> rahatlatan karar

Balıkçıları
rahatlatan karar

Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler için mahkeme kararını verdi.
Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Yağmur bitti pastırma yazı geliyor

Sıcaklıklar tekrar 20 derecenin üzerini görecek.
'Çitlere elektrik verelim'

'Çitlere elektrik verelim'

​Yunan parlamenterden insanlık dışı talep.
İran devi Van'da fabrika kuracak

İran devi Van'da fabrika kuracak

Ortadoğu'nun en büyüğü ​200 milyon dolarlık yatırımla bin kişiyi istihdam edecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.