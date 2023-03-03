Z Raporu'nun mart sayısı bayilerde: Deprem ekonomiyi nasıl etkiler

Ekonomi dergisi Z Raporu’nun mart sayısı Türkiye’yi derinden sarsan asrın felaketinde ülkece ortaya koyulan dayanışmayı sayfalarına taşıyor. 11 ili etkileyen çifte deprem sonrası, devlet yaraları sarmak için harekete geçerken, kamu kurumları bölgeye yönelik birbiri ardına ekonomik tedbirleri hayata geçirdi. Asrın felaketi bölgede büyük acılara neden olsa da ulus çapında büyük bir dayanışmayı da ortaya çıkardı. Bölge için tüm Türkiye seferber olurken, kamu kurumları ve birçok sivil toplum kuruluşu özellikle geçici barınma sorununun çözümü konusunda ilk günden beri yoğun şekilde çalışıyor.

TARIM VE SANAYİ ÜSSÜ DEPREMLE SARSILDI

Z Raporu’nda mart sayısında depremle sarsılan şehirlerin ekonomi içerisinde yeri de analiz ediliyor. 13,4 milyon ile Türkiye nüfusunun yüzde 15,7’sini, ekonomik büyüklük açısından ise Türkiye ekonomisinin 10’da 1’ini oluşturan bölge ekonomisinin ekonomik karnesi, her açıdan ele alınıyor.

EN ACI MALİYET

Dünyada doğal afetler, insani acıların dışında çok büyük ekonomik yıkımlara da neden oluyor. Nüfusun ve şehirleşmenin artışı ile daha maliyetli hale gelen depremler, son 10 yıllık süre içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde 400 milyar dolar ekonomik kayba neden olurken, ilk etapta ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor. İki büyük deprem Türkiye’deki yapıların doğal afetlere hazır olmadığını bir kere daha gözler önüne serdi. Deprem esnasında 6 bin 444 binanın yıkıldığı, toplamda ise 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu depremin ardından kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Z Raporu’nda da bu kentsel dönüşüm seferberliği, tüm yönleri ve uzman isimlerin değerlendirmeleri ile inceleniyor.

MADDİ YARALARIN SARILMASINDA KAMU İÇ BORÇLANMASININ ÖNEMİ

Z Raporu yeni sayısında depremlerin ekonomik etkileri ve devletin kamu iç borçlanmasının önemi de Levent Işık’ın kaleminden aktarılıyor. Işık, kapsamlı analizinde doğru planlamanın yapılması ve kamu borçlanması ile elde edilecek kaynakların etkin şekilde kullanılması suretiyle problemin üstesinden gelmenin Türkiye ekonomisi için çok zor olmadığını değerlendiriyor.

Japonya ve Şili’nin stratejisine mercek

Z Raporu’nda bu ay depremle yeniden gündeme gelen DASK ve Japonya ve Şili’de depremle mücadele stratejileri de dosya konuları içerisinde yer alıyor. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin ‘kriz yönetimi’ ve vergi uzmanı Hakkı Sayan’ın ‘deprem afetinin finansmanında verginin rolü’ değerlendirmeleri de okuyucuların karşısına çıkıyor. Z Raporu’nun yazar kadrosu da gündeme yönelik değerlendirmelerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal gündemdeki son gelişmeleri değerlendiriyor.



