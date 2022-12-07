Zincir marketler için yeni kural: Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Zincir mağazalara yönelik yeni kuralların getirildiği yönetmelikle, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.
Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılabilecek. Kararın amacı tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin sağlanması.
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Savcı Sayanın talimatı doğrultusunda market denetimlerini sürdürüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ile marketlerde raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü ve ruhsat denetimi yapan zabıta ekipleri, uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle 5 marketi mühürleyerek faaliyetine ara verdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç, denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
İl merkezinde yapılan denetimler sonucunda, hijyen ve etiket fiyatlarının yanı sıra ruhsat durumlarını da kontrol ediyoruz. Denetimlerde zincir marketlerin eksik evrak ibraz ettiği tarafımızca tespit edilmiş ve ilgili işlemleri başlattık. Yaptığımız tetkikler neticesinde kendilerine kapama cezası uyguladık. En kısa sürede evraklarını Ağrı Belediyesine ibraz etmeleri neticesinde tekrar iş yeri açmayla ilgili kendilerine yardımcı olacağımızı belirtiyoruz.
Kentte belediye ekiplerince 3 Aralık Cumartesi günü yapılan denetimlerde 5 market mühürlenmişti.
Ağrı'da zincir market denetimleri sürüyor: Beşi daha mühürlendi
Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde beş zincir marketin daha mühürlenerek faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç denetimlerin rutin şekilde devam edeceğini belirti.
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Akdeniz Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.Ekipler, ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarını inceledi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesindeki zincir marketin şubesindeki denetimde, bir markaya ait 5 kilogramlık un paketlerinde gramaj eksikliği tespit edildi.
Para cezası uygulanan marketten alınan un paketleri, marka hakkında idari işlem yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.
Uygulama sırasında zabıta ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, Burhan Felek Caddesindeki farklı bir zincir marketin şubesinden aldığı bir ürünün tarihinin geçmiş olduğunu fark ettiğini, yetkililere de durumu iletmesine rağmen sorunun çözülmediğini bildirdi.
Şikayet üzerine markete giderek denetim yapan ekipler, süt ve süt ürünlerinin olduğu dolapta incelemede bulundu.Raflarda bulunan 11 paket peynir ile 2 şişe ayranın son kullanma tarihinin geçtiği, bir peynirin de küflendiği belirlendi.
Ürünlere el koyan ekipler, markete para cezası kesti. Toplanan ürünlerin, inceleme için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaştırılacağı bildirildi.
Bunlar süt ürünü, çok tehlikeliAkdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, gazetecilere, son dönemde vatandaşların şikayeti üzeri denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi.Bazı marketlere çeşitli eksiklikleri nedeniyle para cezası uyguladıklarını belirten Sivaslıoğlu, Bugünkü denetimlerimizde tarihi geçmiş ürünler tespit ettik. Onlar hakkında cezai işlem uyguladık. Bunlar süt ürünü, çok tehlikeli. Allah korusun. Zehirleme tehlikesi olabilir. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. dedi.
Sivaslıoğlu, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Market çalışanlarının da vatandaşların da duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızdan özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz. Raf ve kasadaki fiyatları kontrol etsin. İndirim var diye yazılan ürünlerde de bazen o indirim kasada gözükmüyor. Dolayısıyla vatandaşımız kandırılmış oluyor. Müşteriyi aldatmacadan dolayı işlem uyguluyoruz. Devam ederse bunu kapatmaya kadar götüreceğiz.
Markette reyon ve kasa fiyatı farklı ürün bulunduAdananın Pozantı ilçesinde de zabıta ekiplerince market raflarındaki ürünlerin etiketleri denetlendi.Belediye Başkanı Mustafa Çayın da katıldığı denetimde, bir mağazada satıştaki tereyağının son tüketim tarihinin 1,5 ay geçtiği belirlendi.
Bir başka mağazada ise bir krakerin raf etiketinin 1,75 lira, kasa fiyatının 1,90 lira olduğu tespit edildi.Zabıta ekipleri iş yerine para cezası kesti.
Çay, yaptığı açıklamada, vatandaşların ürünlerin raf etiketi ile kasadaki fiyatını mutlaka karşılaştırmalarını istedi.
Şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 13 ürün bulundu
Şikayet üzerine denetlenen zincir markette tarihi geçmiş 13 ürün bulundu
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 11 adet tarihi geçmiş peynir, 1 adet küflenmiş peynir ve 2 adet tarihi geçmiş ayran ele geçirildi. Vatandaşların yoğun olarak aldığı ürünlerde bu kadar çok tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünün bulunması zabıta ekiplerini bile şaşırttı. İşte detaylar ve o görüntüler...