Zincir marketler için yeni kural: Fiyatları bakanlık sistemine aktarmak zorunlu hale geldi

Sivaslıoğlu, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Market çalışanlarının da vatandaşların da duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızdan özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz. Raf ve kasadaki fiyatları kontrol etsin. İndirim var diye yazılan ürünlerde de bazen o indirim kasada gözükmüyor. Dolayısıyla vatandaşımız kandırılmış oluyor. Müşteriyi aldatmacadan dolayı işlem uyguluyoruz. Devam ederse bunu kapatmaya kadar götüreceğiz.