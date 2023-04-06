Zincir marketlerde yeni dönem: En az bir kilometre önerisi

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik yeni bir 'mesafe' kuralı getiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: “Rekabet Kurulu’nun yapmak istediği düzenleme belli bir semtte mahallede veya sokakta aynı sermayeye bağlı zincir marketlerin birbirlerine yakın şubeler açarak o bölgede piyasa hakimiyeti kurulmasını engellemektir.

'Ortak satış politikaları ve fiyatlar uyguladılar'

Ancak 2022 yılı Ekim ayı sonunda görüldü ki ucuzluk marketleri olarak bildiğimiz zincir marketler kendi aralarında haberleşmek suretiyle ortak satış politikaları ve fiyatlar uyguladılar" dedi.

‘Tüketiciler marketlerde gördüğü fiyatlarla yetiniyor'





Milliyet'in haberine göre; Aynı sokakta rakip gözüken marketlerin birbirlerine çok yakın olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu şunları söyledi: "Görülmektedir ki aynı sokakta birbirine rakip gözüken marketler yan yana veya 50-100 metre mesafede ya da karşılıklı açılmaktadır. Bu durum tüketicinin temel gıda ve ihtiyaç ürünleri ile ilgili fiyat araştırması yaparken o marketlerde gördüğü fiyatlarla yetinmesine yol açmaktadır.

Şöyle ki bir ucuzluk marketine giren tüketici sebze, meyvenin veya tuvalet kağıdının fiyatının arttığını görünce hemen çok yakında bulunan diğer ucuzluk marketine girip fiyat karşılaştırması yapıyorlar.

'Kısıtlama getirilmeli'

Düzenlemeye mutlaka aynı semtte veya mahallede birbirine çok yakın mağaza açılmasının da kısıtlaması getirilmelidir. Fiyat araştırması yapmak isteyen tüketiciler birbirilerine yakın marketlere giderek fiyatı mukayese ediyorlar. Yakın marketlere gidince başka araştırma yapma gereği hissetmiyor. Marketlerin arası mesafeli olsaydı belki başka satış noktalarından da fiyat inceleyeceklerken bunu yapma gereğini duymuyorlar.

Rekabeti nasıl etkiler?

Küçük esnaf zaten kalmadı gibi. Burada Rekabet Kurulu’nun önerisi aynı zincir marketin aynı mahallede birbirine çok yakın mağazalar açarak rekabet ortamını ortadan kaldırmasıdır. Yani burada bir market var. Yan sokakta bir tane daha aynı market var. Karşısında bir benzeri zincir market var. Böylelikle tüketici fiyatları mukayese edebilecek rekabet ortamına kavuşamıyor.

Mesafe ne olmalı?

O kriterler henüz belirlenmedi. Benim öngörüm en az 1 kilometre mesafe olmasıdır. Ben farklı zincir marketlerin de birbirlerine çok yakın açılmaması gerektiği görüşündeyim. Bunun altındaki sebep de 2022 yılı Ekim sonunda Rekabet Kurulu’nun yapmış olduğu müşterek hareket ettiklerine dair tespittir. Bu yanıltıcı ilan ve reklamlar nedeniyle tüketicinin reklam kuruluna şikayet etmesini gerektiren bir olgudur. Tüketiciler internet üzerinden reklam kuruluna şikayetlerini gerçekleştirebilirler.”







