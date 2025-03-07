Ziraat Bankası 'Öz Tüketim GES Projesi'ni hayata geçirdi

“Ziraat Bankası, sürdürülebilir tarım ve yeşil dönüşüm yatırımlarına sağladığı finansman ile iklim dönüşümüne sağladığı desteğini, öz tüketiminin tamamını karşılayacağı yeni enerji santralini faaliyete geçirerek genişletiyor. Bankamızın kendi santralini hayata geçirmesi yenilikçi bir yatırımdan daha fazlasıdır. Ülkemizin uzun vadeli stratejisi ile uyumlu olan bu girişim, yeşil doğaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak, bizi gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma hedefimize de bir adım daha yaklaştırıyor. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımın, ülkemizin yenilenebilir enerji vizyonu doğrultusunda kıymetli bir adım olduğuna inanıyoruz. Sektörün birçok alanında lider konumda olan Bankamız, Ulusal Katkı Beyanımız ve sürdürülebilirlik politikamız kapsamında sağladığı finansal desteklerin yanı sıra kendi bünyesinde hayata geçirdiği projelerle de çevreye duyarlı yatırımlara destek vermeye kararlılıkla devam edecektir”