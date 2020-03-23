Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteliyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini erteliyor

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank koronavirüs sonrası ödeme zorluğu çeken müşterilerine yönelik destek paketlerini açıkladı. 31 Mart ödemeli kredilerin erteleneceğini açıklayan Ziraat Bankası, nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerinin mevcut kredilerini de uygun vadelerle yapılandıracak. Vakıfbank firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm ödemelerde esneklik sağlanacağını açıklarken, Halkbank ise 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerinin bu döneme dair ödemelerini erteleyebileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 kamu bankası koronvirüs sonrası ödeme zorluğu çeken müşterileri için harekete geçti.
3 kamu bankası koronvirüs sonrası ödeme zorluğu çeken müşterileri için harekete geçti.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank koronvirüs sonrası ödeme zorunluluğu çeken müşterileri için harekete geçti.

Ziraat Bankası, vatandaşların ve iş dünyasının nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı yeni destekleri devreye alıyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır" denildi ve eklendi:

"Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır.

"Bu hedef doğrultusunda Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

"Bu yaklaşımla, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

5 MADDELİK DESTEK PAKETİ

"Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

VAKIFBANK'TAN ESNEK ÖDEME

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağı ve işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağı açıklandı.

HALKBANK DA ÖDEMELERİ ERTELİYOR

Halkbank, koronavirüs salgınına karşı aldığı finansal istikrar önlemlerini açıkladı. Banka 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.'

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