Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi International Financeten Ziraat Katılıma iki ödül birden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat Katılım'a iki ödül birden

International Finance'ten Ziraat Katılım’a iki ödül birden

Avrupa’nın önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance Magazine dergisinin dünya çapında düzenlemiş olduğu ‘International Finance 2020 Awards’ ödüllerinde Ziraat Katılım, 2020 yılının 'En İyi Katılım Bankası’ ve ‘En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası’ ödüllerine layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Katılım, 2020 yılının 'En İyi Katılım Bankası’ ve ‘En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası’ ödüllerine layık görüldü.
Ziraat Katılım, 2020 yılının 'En İyi Katılım Bankası’ ve ‘En Hızlı Büyüyen Katılım Bankası’ ödüllerine layık görüldü.

Başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında iki ödülü kazandıklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım, sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de katılım bankacılığına güç veren, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Uluslararası platformda aldığımız ödüller ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

Ziraat Katılım’dan Türkiye ekonomisine 54,4 milyar TL’lik kaynak
EKONOMİ
Ziraat Katılım’dan Türkiye ekonomisine 54,4 milyar TL’lik kaynak

Ekonomik değer üreten bir banka

Katılım finans sektörünün öncü bankası olarak; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünler geliştirmeye, müşteri memnuniyetini sağlamaya, saygın, şeffaf ve etik bankacılık hizmeti sunmaya, sürdürülebilir büyüme ile katılım finans sisteminin toplam bankacılık sektöründen aldığı payı yukarılara taşımaya, çalışanların gelişimi, iş tatmini ve mutluluğunu merkeze alarak mesleki ve kişisel gelişim imkânları sunmaya ve ekonomik değer üreten, toplumun ve bireylerin gelişimini hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Ziraat Katılım basın açıklaması: Reel sektöre desteğimiz artarak devam ediyor.
EKONOMİ
Ziraat Katılım basın açıklaması: Reel sektöre desteğimiz artarak devam ediyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir

Ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir

Özdemir; “Ziraat Katılım, Türkiye'nin ilk kamu katılım finans kurumu ve ülkemizin en büyük finans kuruluşu olan Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi olarak, etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziraat Katılım Afrika yolunda
EKONOMİ
Ziraat Katılım Afrika yolunda
Abone Ol Google News
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
İYİ Parti’den ihraç edilen Özdağ’ın parti kuracağı iddia edildi

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.
Türkiye'ye<br>siper olacak

Türkiye'ye
siper olacak

​Hisar-U sistemleri S-400'lerin yerini alacak.
Türk askeri<br>göreve başladı

Türk askeri
göreve başladı

​Milli Savunma Bakanlığı ilk görüntüleri paylaştı.
Yeni felaket kapıda

Yeni felaket kapıda

Muhalefetin başbakan adayı acı gerçeği açıkladı..
Yoğun kar<br>yağışı bekleniyor

Yoğun kar
yağışı bekleniyor

​Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı.
Türk işi gol

Türk işi gol

​Milli yıldızlar Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
Su içmeye<br>kalkınca fark etti

Su içmeye
kalkınca fark etti

​Denizli'de gece yarısı maganda dehşeti.
DSÖ müjde verdi

DSÖ müjde verdi

​Kritik toplantı sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması.
EKPSS sonuçları açıklandı
Gündem

EKPSS sonuçları açıklandı

15 Kasım'da uygulanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.
Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım
Hayat

Koronavirüs hastası kayınvalidesini yastıkla boğmaya çalışan adam tahliye edildi: Öksürüyordu virüs bulaşmasın diye korkup yastık kapattım

Antalya'da, koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırılan kayınvalidesi Iraz M.'yi (83), kendisine virüs bulaştırmasından korktuğu için yastıkla iki kez boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B. (51), ilk duruşmada tahliye edildi.
Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak
Gündem

Öğretim üyesinin üniversitelerle ilgili söylediği skandal sözlere tepki yağdı: Gerekli işlemler yapılacak

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözleri, infiale neden oldu. Sosyal medyada da büyük tepki toplayan ifadeler hakkında açıklama yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sofuoğlu'nun sözlerinin kabul edilmesi ve hoş görülmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını dile getirerek, söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "'Fuhuş Evleri" söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.