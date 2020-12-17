International Finance'ten Ziraat Katılım’a iki ödül birden

Başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında iki ödülü kazandıklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım, sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de katılım bankacılığına güç veren, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olma hedefiyle yoluna devam ediyor. Uluslararası platformda aldığımız ödüller ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.

EKONOMİ Ziraat Katılım’dan Türkiye ekonomisine 54,4 milyar TL’lik kaynak

Ekonomik değer üreten bir banka

Katılım finans sektörünün öncü bankası olarak; müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürünler geliştirmeye, müşteri memnuniyetini sağlamaya, saygın, şeffaf ve etik bankacılık hizmeti sunmaya, sürdürülebilir büyüme ile katılım finans sisteminin toplam bankacılık sektöründen aldığı payı yukarılara taşımaya, çalışanların gelişimi, iş tatmini ve mutluluğunu merkeze alarak mesleki ve kişisel gelişim imkânları sunmaya ve ekonomik değer üreten, toplumun ve bireylerin gelişimini hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

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EKONOMİ Ziraat Katılım basın açıklaması: Reel sektöre desteğimiz artarak devam ediyor.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir

Ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir

Özdemir; “Ziraat Katılım, Türkiye'nin ilk kamu katılım finans kurumu ve ülkemizin en büyük finans kuruluşu olan Ziraat Finans Grubu’nun bir üyesi olarak, etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir” diyerek sözlerini tamamladı.