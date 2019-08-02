Ekonomi Bir banka daha konutta faizleri indirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat ve Vakıfbank'ın ardından Halk Bankası da faizleri indirdi

Bir banka daha konutta faizleri indirdi

Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kredilerde beklenen faiz indirimleri gerçekleşmeye başladı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın dün konutta faizleri yüzde 0,99'a indirmesinin ardından bir güzel haber de bugün Halk Bankası'ndan geldi. Bankadan yapılan açıklamaya göre konutta 180 ay vadeli kredide faiz oranı 0,99'a çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Bankası ve Vakıfbank dün yaptıkları açıklamalar ile konutta faizleri yüzde 0,99'a çekti.
Ziraat Bankası ve Vakıfbank dün yaptıkları açıklamalar ile konutta faizleri yüzde 0,99'a çekti.

Merkez Bankası'nın faizleri 425 baz puan indirmesinin ardından kredi faizlerinde beklenen indirimler gerçekleşmeye devam ediyor.

Kamu bankalarından Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından son olarak Halk Bankası da faizlerde indirime gittiğini açıkladı.

180 AYDA YÜZDE 0,99'A ÇEKTİ

Bankadan yapılan açıklamada konut kredisi faizinin 180 ay vadede yüzde 0.99'a çekildiği duyuruldu.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan Banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları Banka’ya katkı payı ödeyerek, müşterilerine %0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.

  • Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

BÜYÜMEYE OLUMLU YANSIYACAK

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Yılın ilk yarısında hayata geçen uygulamaların ekonomik göstergelere çok olumlu yansıdığını ve piyasalara güven veren gelişmelerin faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdiğini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Kredi faizlerinde gerçekleştirdiğimiz indirim, başta konut sektörü olmak üzere, ekonomik büyüme açısından önem taşıyan tüm faaliyet alanlarına olumlu yansıyacaktır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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