Ekonomi Ziraatten proje bazlı indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat'ten proje bazlı indirim

Ziraat Bankası, kendisi ile aktif olarak kredili çalışan firmalardan konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkanı sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Bankası ev sahibi olmayı düşünenlerin sevindirecek bir uygulamaya imza attı.
Ziraat Bankası ev sahibi olmayı düşünenlerin sevindirecek bir uygulamaya imza attı.

Banka, hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığını açıkladı.

Bankanın açıklamasında, "Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da elini taşın altına koyarak faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır" denildi.

FİRMALARIN BORCUNDAN DÜŞÜLECEK

Ziraat ile çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verileceği ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi: "Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır.”

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